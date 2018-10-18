2018-10-18T17:36:51+03:00
Взрыв в Керчи

Отца керченского стрелка задержали и увезли в наручниках

Когда к Игорю Рослякову пришли силовики, чтобы узнать про сына и осмотреть квартиру, он оказал сопротивление
Варвара ДЫМЕвгения ОСТРАЯ
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Керченский стрелокКерченский стрелок
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В подъезде, где живет отец керченского стрелка, всю ночь дежурила полиция. Хотя в жилище никого не было. Игоря Рослякова – именно так зовут отца студента, расстрелявшего людей в колледже, еще в семь вечера 17 октября увезли в отделение. После того, как он показал свой буйный нрав.

- Мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных служб, когда к нему пришли с допросом, - объяснил источник в силовых структурах Керчи.

В отделении его не только допрашивали, но, говорят, там он останется еще на некоторое время – за сопротивление сотрудникам полиции. Обычно за это закрывают на 10 суток.

Стрелок после перестрелки пустил пулю в себя

Стрелок после перестрелки пустил пулю в себя

Отец керченского стрелка последние несколько лет нигде не работал, жил на пособие по инвалидности. С женой – мамой стрелка Владислава, разбежался примерно восемь лет назад Она сама ушла от буйного супруга – не вынесла его постоянных пьянок. С сыном жила в съемной квартире, работала санитаркой в местной онкобольнице.

Квартира сейчас опечатана. Говорят, что мать стрелка тоже до сих пор на допросах.

Напомним, 18-летний Владислав Росляков пришел 17 октября в колледж, где учился на 4 курсе с оружием, 150 патронами к нему и взрывчаткой. Он расстрелял студентов и педагогов, а после покончил с собой.

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Когда стало известно, что за несколько дней до перестрелки в политехническом колледже в Керчи студент 4 курса Владислав Росляков купил 150 патронов, в магазин «Сокол» пришли силовики. Проверять документы и выяснять, на каких основаниях студент приобрел боеприпасы (читайте далее)

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- Влад восхищался школьниками, которые убивают своих одноклассников, - признается однокурсник Рослякова. - Еще на первом курсе я общался с Владом на эту тему. Знаю, что у него были компьютерные игры, где нужно школу расстрелять. Но я не думал, что он в реальности что-то такое устроит. Росляков об этом не орал на каждом углу, просто всплыло как-то в разговоре (подробнее)

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