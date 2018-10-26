На одном из разрушенных перегонов в Туапсе восстановлено движение поездов

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-26T10:51:46+03:00

Пассажиров отправили в Сочи, чтобы они смогли добраться домой самолетом

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26 октября в 8:30 восстановили разрушенный непогодой железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный в Туапсинском районе.

- Мост восстановили и открыли движение поездов по одному из двух путей, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СК ЖД. - Это позволит обеспечить движение составов на участке Адлер – Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи. Там пассажиры смогут улететь домой на самолете или же разместиться в гостинице, пока полностью не будет восстановлено движение поездов.

По отремонтированному после ЧС мосту первым проехался поезд №104 Адлер – Москва.

В Туапсе восстанавливают разрушенный мост между селом Цыпка и поселком Кирпичным.

Железнодорожники продолжают приводить в порядок разрушенные стихией пути. Сейчас они ремонтируют участок Туапсе – Кривенковская. И планируют к 27 октября открыть движение между Краснодаром и Туапсе.

Всего работает около 300 железнодорожников и 43 единицы техники.

Паводок в Туапсе.

Пока что пассажиров, застрявших в поездах, бесплатно разместили в гостиницах. Им предлагают улететь самолетами домой за счет РЖД. Правда, если есть места в лайнерах. Либо предлагают вернуть деньги за билеты на поезд с начислением бонусов – 6000 баллов.

Эти поезда отменили:

№ 14 Адлер – Саратов отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября;

№ 88 Адлер – Нижний Новгород отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

№ 102 Адлер – Москва отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

№ 104 Адлер – Москва отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября;

№ 116 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 25 октября;

№ 128 Адлер – Красноярск отправлением из Адлера 25 октября;

№ 302 Адлер – Минск отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

№ 310 Адлер – Воркута отправлением из Адлера 25 и 27 октября;

№ 360 Адлер – Калининград отправлением из Адлера 25 октября;

№ 36 Адлер – Санкт-Петербург отправлением из Адлера 26 октября;

№ 140 Адлер – Новосибирск отправлением из Адлера 26 октября;

№ 306 Сухум – Москва отправлением из Сухума 26 октября;

№ 344 Адлер – Челябинск отправлением из Адлера 26 октября;

№ 346 Адлер – Нижневартовск отправлением из Адлера 26 октября;

№ 354 Адлер – Пермь отправлением из Адлера 26 октября;

№ 450 Адлер – Самара отправлением из Адлера 26 октября;

№ 242 Адлер – Иркутск отправлением из Адлера 27 октября;

№ 538 Адлер – Уфа отправлением из Адлера 27 октября;

№ 804/801 Имеретинский Курорт – Краснодар – Адлер отправлением со станции Имеретинский Курорт 25, 26 и 27 октября, отправлением из Краснодара 25, 26 и 27 октября;

№ 802/803 Адлер – Краснодар – Имеретинский Курорт отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября, отправлением из Краснодара 25, 26 и 27 октября

№ 816/815 Роза Хутор – Краснодар отправлением со станции Роза Хутор 25, 26 и 27 октября, отправлением из Краснодара 26, 27 и 28 октября;

№ 812/811 Майкоп – Адлер отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября, отправлением из Майкопа 25, 26, 27 и 28 октября;

№ 814/813 Адлер – Майкоп отправлением из Адлера 25, 26 и 27 октября, отправлением из Майкопа 24, 25, 26 и 27 октября;

№ 680/679 Адлер – Владикавказ отправлением из Адлера 24 и 26 октября, отправлением из Владикавказа 25 и 27 октября;

№ 642/641 Адлер – Ростов отправлением из Ростова 25, 26 и 27 октября, отправлением из Адлера 25, 26, 27 и 28 октября;

№ 644/643 Адлер – Кисловодск отправлением из Адлера 25 и 27 октября, отправлением из Кисловодска 26 и 28 октября;

№ 602/601 Адлер – Ставрополь отправлением из Адлера 26 октября, отправлением из Ставрополя 27 октября.

№ 343 Челябинск – Адлер, прибывший на станцию Пластуновская 25 октября;

№ 353 Пермь – Адлер, прибывший на станцию Кореновск 26 октября;

№ 103 Москва – Адлер, прибывший на станцию Староминская 26 октября;

№ 13 Саратов – Адлер, прибывший на станцию Динская 26 октября;

№ 101 Москва – Адлер, прибывший на станцию Ростов - Главный 26 октября;

№ 35 Санкт-Петербург – Адлер, прибывший на станцию Краснодар 26 октября;

№ 449 Самара – Адлер, прибывший на станцию Краснодар 26 октября;

на участке Краснодар – Сухум:

№ 305 Москва – Сухум, прибывший на станцию Краснодар-2 25 октября;

№ 139 Новосибирск – Адлер, прибывший на станцию Белореченская 25 октября.

Кроме того, продлевается маршрут следования поездов № 102/101 Адлер – Москва и № 449/450 Адлер – Самара от станции Ростов – Главный до станции Краснодар-1.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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