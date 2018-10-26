Наводнение в Краснодарском крае: в Сочи ждут туристов очень

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-26T18:43:37+03:00

Курортные районы от стихии не пострадали, а в те поселки, которые размыло, уже вернули свет и воду

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Сочи хоть и отрезан от мира после наводнения - размыло единственный мост на подъезде к курорту, туристы продолжают прибывать. Не на машинах и поездах, конечно, а самолетами. Они-то в город летают регулярно, задержек рейсов нет, лайнеры забиты. Сейчас это пока единственный способ добраться в Сочи. Железнодорожные составы планируют запустить уже скоро - бригады на размытых железнодорожных путях трудятся круглосуточно. Обещают со дня на день починить и разрушенные дороги на подъездах к курорту.

Среднесуточный поток в аэропрту Сочи в октябре - 15 000 человек. 24 октября, когда и разыгралась стихия, пассажиров здесь было 13 000, а уже на следующий день прибывших стало больше на тысячу человек.

- Популярные туристические места не затопило. Пострадали предгорные поселки Лазаревского района, частный сектор Адлера. Но и здесь уже восстановили свет и воду. В Большом Сочи все спокойно, в Имеретинке, где находится большинство новых отелей - тоже, - объясняет представитель администрации Сочи Микаэль Нерсесян. - Так что мы ждем отдыхающих. Еще на прошлой неделе люди купались в море, да и сейчас у нас тепло - плюс 20. Все экскурсионные программы продолжают работать.

В Сочи идет сезон скидок на отели. Именно с середины октября по декабрь гостиницы и пансионаты снижают цены, так что на главном курорте страны в это время можно отдохнуть практически за копейки. Кто ж от такого откажется?

- В это время развит так называемый конгрессный туризм - это когда люди едут проводить корпоративные мероприятия, - объясняет Нерсесян. - Но и для тех, кто отдыхает поодиночке, - приятные скидки на проживание и лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/675126" frameborder="0"></iframe> Наводнения в Краснодарском крае.

Цены вырастут зимой, когда наступит горнолыжный сезон. Но обычно стоимость повышают отели Красной Поляны. Те же, кто не хочет отказывать себе в удовольствии покататься на лыжах, и при этом сэкономить, селятся где-нибудь в районе Большого Сочи, в Адлере. И добираются в горы на электричках.

- «Ласточки» на Красную Поляну из Сочи ходят исправно, на их график работы не повлияла непогода, - пояснили в РЖД. - Они курсируют в пределах города.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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