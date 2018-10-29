2018-10-29T18:22:53+03:00
Общество

Дане Плужникову выдали ключи от новой квартиры в Сочи

Обещанное жилье победителю детского «Голоса» не давали два года, но после публикации в «Комсомолке» все изменилось
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Даня Плужников на сцене с певицей ЗаройДаня Плужников на сцене с певицей Зарой
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Свершилось! Этого момента победитель детского «Голоса» Даня Плужников ждал два года. Еще пару лет назад, когда музыкант выиграл в популярном шоу, мэр Сочи подарил ему квартиру на курорте. Только заветных ключей и документов на жилье Даня не видел два года. Пока его мама в одном из разговоров с «Комсомолкой» случайно не обмолвилась, что жилья так и нет. После публикации в «КП»-Кубань» Дане вручили ключи от квартиры.

- Мэр Сочи позвал нас с сыном к себе в кабинет, и там вместе с застройщиком вручил ключи от двушки в микрорайоне Блиново, - поделилась радостной новостью с «КП»-Кубань» мама Дани Ирина Афанасьева. – Квартира - 47 квадратов, на втором этаже новостройки.

Отчитался об этом и сам мэр Сочи Анатолий Пахомов. Фотографию со встречи с семьей Дани Плужникова он разместил у себя в соцсетях.

- Данил Плужников сегодня у меня в кабинете получил ключи от долгожданной квартиры. Застройщик обещал подарить юному сочинцу жилье сразу после победы в конкурсе «Голос. Дети» и обещание свое сдержал! Квартиру Плужниковы выбирали сами, она располагается в микрорайоне Блиново, хорошая двушка, почти 50 квадратов, - написал Пахомов. - Даниил сейчас учится в Москве в училище эстрадного и джазового искусства. Но после намерен вернуться в родной город.

Анатолий Пахомов сообщил, что город готов помогать музыканту во всех начинаниях.

Ключи Дане мэр Сочи вручил у себя в кабине. Фото: мэрия Сочи

Ключи Дане мэр Сочи вручил у себя в кабине. Фото: мэрия Сочи

- Мы в Сочи очень гордимся им и готовы помогать во всех начинаниях. Конечно, таланты необходимо поддерживать. Отрадно, что это понимает и бизнес Сочи. Уверен, социальная ответственность предпринимателей - необходимый элемент для успешного развития общества. Каждый должен стремиться не просто зарабатывать, а быть меценатом, - уверен Пахомов.

В начале ноября мама Дани Плужникова пойдет оформлять квартиру – застройщик встретится с ней, чтобы сдать все бумаги на регистрацию в МФЦ.

Впереди у семьи Дани Плужникова теперь приятные хлопоты – ремонт в квартире. А долгожданное новоселье Даня планирует отметить, когда все документы будут зарегистрированы в юстиции.

John Legend - All of me (Cover by pylllygrim) Автор: Даня Плужников.! другой источник

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