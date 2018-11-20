В деле о гибели мальчика в сочинской ливневке появился новый подозреваемый

В деле о гибели Коли Малькова, первоклассника из Татарстана, утонувшего в сочинской ливневке этим летом, появился новый подозреваемый. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП города Сочи «Водосток». Мужчина обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что ливневая канализация, в которую упал мальчик, принадлежала городскому предприятию города Сочи «Водосток». Целый год на участке ливневки не производились никакие технические работы, будь то ремонт или обслуживание.

- Сотрудником МУП «Водосток» не было установлено, что отсутствуют ограждения и решетки возле ливневой канализации, поскольку выезд на место для осмотра конструкций и сооружений не производился. Заместитель главного инженера не исполнял надлежащим образом свои обязанности. Все это повлекло трагические последствия, погиб ребенок, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Расследование продолжается.

Кроме того, в отношении обвиняемого по этому же делу 52-летнего владельца гостевого дома в поселке Лазаревском расследование уже завершено. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности Коле Малькову.

Напомним, собственник гостиницы в 2000-х годах самостоятельно перестроил ливневку, закрыв ее бетонной плитой. В день трагедии желоб, который обычно прикрывался щитом, оказался открыт. 7-летний Коля Мальков провалился в него. Бурный поток моментально унес его в море. Спасти ребенка было уже невозможно.

В ходе расследования мужчина признал свою вину.

Известно, что Коля Мальков приехал с бабушкой из Нижнекамска. В своем родном поселке Аксубаево через месяц он должен был пойти в первый класс. Родители решили отправить его с бабушкой к Черному морю.

В Лазаревском поселке 3 августа они с внуком возвращались в гостиницу на улице Октябрьской. В Сочи лил тропический дождь, вода после ливня стояла по щиколотку. Коля весело шлепал по теплой дождевой воде, чуть поодаль шла бабушка. А потом вдруг Коля исчез...в сточной дыре. Женщина кинулась сначала к одному разверзнутому отверстию с грязной водой, потом - к другому, не желая осознавать, что самое страшное уже произошло... На глазах десятков людей мальчика вместе с грязным уличным потоком унесло в море.

От отчаяния бабушка и сама прыгнула в дыру, но ее удалось остановить.

Прохожие начали вызывать спасателей. Сотрудники Лазаревского отряда МЧС прибыли на Свирский пляж, вышли в море на лодках. Но они выловили лишь бездыханное тело ребенка.

Позже очевидцы опубликовали страшное видео трагедии: вместе с дождевым апокалипсисом на него случайно попали Коля с бабушкой за секунду до жуткого происшествия. Наверняка оно станет весомым аргументом в деле расследования смерти ребенка.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю уже в рамках уголовного дела устанавливал ответственных за безопасность ливневки. Правоохранители допрашивали свидетелей происшествия, изучали документацию.

КОММЕНТАРИЙ

Власти Сочи уверены, что решетка на ливневке не была предусмотрена проектом канализации, а бабушка «ориентировалась на местности»

- Это специальные гидросооружение для приема дождевых вод. Они представляют собой траншеи открытого типа, которые проходят с одной из сторон практически по каждой улице поселка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» представители администрации города. - По задумке инженеров сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом. Погибший мальчик оторвался от бабушки и выбежал на улицу, которая не имеет тротуара. Из-за ливня он упал в канаву. Бабушка с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения.

- Позже дыру в асфальте все-таки заложили досками. Именно сюда теперь неравнодушные горожане несут цветы и игрушки в память о маленьком туристе.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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