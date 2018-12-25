Директору цирка, в котором на 4-летнюю девочку напала львица, грозит до 6 лет тюрьмы

Расследование дела в отношении 51-летнего директора цирка-шапито Андрея Манучаряна закончилось. Ему предъявляют обвинения по статье 238 УК РФ "Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет".

Напомним, инцидент случился 28 октября в селе Успенском во время циркового представления с дикими животными. Хищница по кличке «Кети» сорвалась с поводка и через ограждение набросилась на четырехлетнюю Ксюшу Малышка находилась вместе с мамой в первом ряду, но в момент нападения встала с места.

Исправлять последствия такого культурного отдыха родителям Ксюши, по всей видимости, придется очень долго.

- По версии следствия, Манучарян знал, что его выступление запланировано с диким животным породы африканский лев, что оно представляет опасность как для работников организованного им цирка, так и для зрителей, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Однако директор самоустранился от контроля за организацией и проведением циркового представления.

Как выяснилось, Андрей Манучарян выполнял цирковой номер со львом без специально обученных лиц - униформистов с необходимыми средствами воздействия на животных.

- Это обязательное условие для работы с хищным животным, - поясняют в прокуратуре Краснодарского края. - Таким образом, он создал реальную опасность для жизни и здоровья зрителей.

В итоге мужчина не смог удержать льва, который набросился на 4-летнего ребенка. У малышки была открытая черепно-мозговая травма, поврежден лицевой нерв. Это правоохранители квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет рассматриваться в Успенском районном суде. Андрей Манучарян сейчас заключен под стражу. Ему грозит тюремный срок - за решеткой он может оказаться на шесть лет. Кроме того, его могут обязать выплатить штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, Андрей Манучарян - человек в цирковых кругах достаточно известный - на манеже он уже 38 лет, вместе с ним выступают его жена и сын.

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Все шло хорошо, пока на наспех сколоченной арене цирка не появились хищники.

- Все случилось за какие-то считанные секунды, - рассказывает Денис. - Никто ничего понять не успел. Львица напала на Ксюшеньку со спины, когда она по просьбе мамы встала, чтобы снять курточку. В следующий момент животное уже схватило ее за плечико и потащило на манеж под сетку. Успела лапой ударить ее по личику (читайте далее)

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