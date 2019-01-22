2019-01-22T17:11:20+03:00
Происшествия

В МЧС записали на видео тушение горящих газовозов в Керченском проливе

Ни спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Спасатели опубликовали видео тушения горящих газовозов в Керченском проливе. Ролик удалось снять, когда специалисты ведомства поднялись на вертолете в воздух.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- К поиску пропавших в Черном море моряков привлечена авиация МЧС России, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Сегодня с базы аэропорта Геленджика вылетел вертолет со спасателями для продолжения поиска пропавших моряков.

Пожар на судах в Чёрном море. Видео: СК РФ.

Спасатели вели визуальный поиск с борта вертолета МИ-8 в течение нескольких часов. По словам сотрудников МЧС, ни спасательных шлюпок, ни жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось.

Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.

- В результате поисково-спасательной операции на борт российских судов были подняты выжившие моряки, а также тела погибших, - добавляют в СК России. - Выясняются все обстоятельства произошедшего. Консульские должностные лица Турецкой Республики и Республики Индия проинформированы о ходе спасательной операции и проводимой следствием работе.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне вечером загорелись два танкера - Maestro и Candy. Оба шли под флагом Танзании. ЧП произошло в 15 милях южнее мыса Такиль недалеко от Керченского пролива. На борту находилось 32 человека, все они - граждане Индии и Турции, россиян среди моряков не было.

Вероятная причина - нарушение техники безопасности. В Росморречфлоте позднее подтвердили, что возгорание во время передачи топлива с одного судна на другое - пока одна из основных версий.

Сотрудники южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко (продолжение)

Турецкое посольство в Новороссийске уточняет информацию о погибших моряках

В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро (читайте далее)

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