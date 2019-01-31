2019-01-31T16:10:21+03:00
Происшествия

Суд приговорил врача-реаниматолога к условному сроку за смерть пациентки

Медика из Краснодарского края наказали на год и восемь месяцев ограничения свободы
Евгения ОСТРАЯ
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Ирина Коробицына будет лишена возможности работать анестезиологом-реаниматологом два годаИрина Коробицына будет лишена возможности работать анестезиологом-реаниматологом два года
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Суд Северского района Краснодарского края, где рассматривалось дело о врачебной ошибке, вынес обвинительный приговор. Врача-реаниматолога Ирину Коробицыну признали виновной в смерти 40-летней пациентки местной ЦРБ (раньше больница оскандалилась тем, что пациентке не давали инсулин со словами «да хоть сдохни»). Во время процесса врач свою вину не признала.

- Дело в том, что это беспрецедентный случай, - рассказала осужденная Ирина Коробицына «Комсомольской правде» - Кубань», - когда врача обвиняют, не сделав при этом вскрытие трупа.

Из процессуальных документов стало известно, что от вскрытия супруги отказался ее муж Александр, подписав официальную бумагу.

- Без объяснения причин, - гласит документ.

Защита реаниматолога настаивала на том, что Ольга Соболь умерла в больнице, спустя три месяца нахождения в коме. А значит, причина смерти могла быть не связана с отключением аппарата искусственной вентиляции легких, за которым, по версии обвинения, недоглядела именно Коробицына.

Ольга Соболь за сутки до гибели мозга. В 40 лет она еще собиралась стать мамой Фото: из личного архива

Ольга Соболь за сутки до гибели мозга. В 40 лет она еще собиралась стать мамойФото: из личного архива

Напомним, трагедия произошла 9 мая 2017 года в хирургическом отделении центральной районной больницы. 40-летней Ольге Соболь сделали экстренную операцию «по-женски». После успешного избавления от проблемы, пациентку перевели в реанимацию, а вечером того же дня она впала в кому. Из обвинительного заключения известно, что врача не было в реанимационной палате, когда у Ольги отключился аппарат искусственной вентиляции легких. Он обеспечивал пациентке доступ кислорода пока организм после наркоза не был готов дышать самостоятельно. В итоге сердце женщины остановилось. Правда, врачу-реаниматологу Ирине Коробицыной удалось снова завести его, но было уже слишком поздно. Мозг пациентки к тому времени было уже не спасти.

Ирина Коробицына предоставила суду доказательства того, что руководство Северской районной больницы игнорировало служебные записки персонала о негодности аппарата ИВЛ. Но на скамье подсудимых она так и осталась в одиночестве.

Муж Ольги Соболь по-прежнему не может прийти в себя, так комментируя «Комсомольской правде» - Кубань» восторжествовавшую справедливость :

- В этой больнице, как я для себя узнал в судебных заседаниях, очень много бардака. Медбрат у Коробициной непонятно каким образом был в данной должности (наверное, потому-что у него мама юрист данной больницы). И еще много сама Коробицына говорила о бардаке. Я злой на больницу, я злой на Коробицыну и на весь мир тоже зол. Ниразу никто мне не предложил помощь за те три месяца, когда супруга находилась в коме, никто не извинился лично. Теперь я подал иск на больницу!

Между тем, сразу несколько скандальных происшествий в северской больнице побудили руководство муниципалитета заявить о расторжении трудовых отношений с ее главным врачом. Однако спустя время выяснилось, что Манолис Ананников продолжает работать на своем посту.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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