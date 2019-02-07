Девочка Люба, открывшая Олимпиаду в Сочи, отказалась выступать за сборную другой страны

Ровно пять лет назад 11-летняя девочка из Краснодара Лиза Темникова стала звездой. В роли маленькой Любы она парила под сводами стадиона «Фишт» на церемонии открытия Олимпиады в Сочи и стала ее нежным символом, поразив весь мир своей смелостью, гибкостью и артистизмом.

- Это было хорошее время, которое оставило приятные воспоминания, - делится мама Елизаветы Марина. – Годовщина открытия Олимпиады в Сочи для нас особый день, но сейчас отмечать его некогда. Лиза одновременно готовится к экзаменам в школе и к чемпионату России. Она у нас уже в девятом классе и ей 16 лет, изменилась очень – просто не узнать!

Такой маленькая Лиза была пять лет назадФото: Архив "КП"

С пяти лет Лиза занимается художественной гимнастикой и за это время добилась серьезных спортивных успехов. После церемоний Олимпиады она добилась звания кандидат в мастера спорта, а потом выполнила норматив мастера спорта.

Сегодня 16-летняя спортсменка один из лидеров сборной Краснодарского края и претендует на попадание в сборную России. Пять лет назад она сказала, что мечтает представлять нашу страну на Олимпиаде и не отказывается от своих слов.

- Никакой звездной болезни у нее никогда не было, и она никогда не кичилась своими успехами, хотя внимание к ней повышенное. Лиза только стала еще больше пахать на тренировках, чтобы становиться сильнее и идти к своей цели. Ее приглашали на просмотр в Новогорск, и тренеры ей очень довольны. Она стала сильной спортсменкой с невероятной харизмой, - говорит Марина.

Сегодня Лизу просто не узнать! Фото: Дмитрий Реутов

Все это время семья Темниковых живет в Краснодаре, хотя была возможность сменить город и даже страну. Правда, на какую, не признаются.

- Ей предложили выступать в сборной другой страны и практически гарантировали место на Олимпиаде-2020, - рассказывает мама Лизы. – Но, конечно, она отказалась! Она сказала, что это просто невозможно. Да, в России сумасшедшая конкуренция, кандидатов в олимпийскую команду очень много, нет никаких гарантий, но возможно все. Мы-то уж точно знаем! Лиза боец, никогда не ищет легких путей и не может просто так взять и поменять страну.

Благодаря Олимпиаде Лиза познакомилась со многими знаменитостями, с которыми продолжает общаться.

- Мы, когда бываем в Москве, встречаемся со всеми, кто делал открытие Олимпиады – волонтерами, командой Первого канала, артистами, с которыми подружились на «Больших гонках». Регулярно переписываемся со всеми, а на гастролях в Краснодаре артисты нас приглашают на свои выступления и спектакли. Это Федор Добронравов, Ирина Медведева, Илья Авербух не забывает про нас, - улыбается Марина.

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