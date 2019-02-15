2019-02-15T11:26:10+03:00
Происшествия

Прокуратура Амурской области прокомментировала видео экскурсии Цеповяза по «усадьбе» в колонии

В ведомстве установили, что в ИК надзор за членом банды Цапков был ослаблен [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Вячеслав Цеповяз показал, как жил в колонии строгого режима.Вячеслав Цеповяз показал, как жил в колонии строгого режима.
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Накануне в сети появилось новое видео о «красивой жизни» Цеповяза в колонии. Его опубликовал Сергей Перин, который не раз показывал «тяжелые» условия содержания в амурской ИК-3. На кадрах ролика запечатлена практически полноценная усадьба. Здесь тебе и пчелиное хозяйство, и небольшой огород, где «растет морковка». Не зная, где проходят съемки, можно подумать, что экскурсию проводит кубанский фермер на своем ЛПХ.

- Видео, которое опубликовано в сети, относится к периоду 2015 – 2016 года, когда осужденный Цеповяз работал на пасеке, - сообщают в прокуратуре Амурской области.

Опубликованные видео уже были предметом проверки, проведенной органами прокуратуры в 2018 году.

Вячеслав Цеповяз показывает пасечные угодья в колонии Видео: Сергей ПЕРИН.

- Тогда было установлено, что должностными лицами колонии в отношении Вячеслава Цеповяза был ослаблен постоянный надзор за его поведением, - пояснили в ведомстве. - Таким образом, ему были созданы условия для систематического нарушения им своих обязанностей и наложенных законом на них запретов.

Ему предоставляли дорогие деликатесы, дополнительные длительные и краткосрочные свидания, возможность свободно пользоваться мобильником. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Возбужденные по материалам прокурорских проверок уголовные дела, в настоящее время расследуются.

Напомним, ранее экс-жена Цеповяза рассказала о звонках с угрозами. Об этом сообщил «КП» - Кубань» адвокат бывшей супруги Эдуард Чургулия.

Угрожали расправой Наталье несколько раз в течение двух недель. Стоит отметить, что активность пугающих звонков пришлась на то время, когда в сети появлялись публикации о Вячеславе Цеповязе, шли судебные тяжбы между бывшими супругами. Напомним, в конце января бывшая жена Вячеслава Цеповяза отсудила у него 4 миллиона рублей, выиграв иск о разделе половины совместно нажитого.

- На фоне всех этих событий Наталья воспринимала эти угрозы всерьез. Поэтому мы зафиксировали все звонки, написали заявление и обратились в компетентные органы. Сейчас звонки уже не поступают, - добавляет адвокат. - Идет проверка. Этот процесс не быстрый, пока результатов никаких нет.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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Правоохранители проводят проверку по заявлению экс-жены члена банды цапков Натальи Стришней об угрозах. Об этом сообщил «КП» - Кубань» адвокат бывшей супруги Эдуард Чургулия (читайте далее)

«Сотрудники колонии принимали в дар ульи»: В амурской ИК-3, где отбывает наказание Цеповяз, нашли новые нарушения

Оказалось, что фотографии, на которых заключенный позирует у мангала с шашлыками, и видео из комнаты для релакса члена банды цапков, - еще цветочки. О том, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так, ранее уже говорили. А теперь выяснилось, что сотрудники ИК принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными. Это, естественно, противоречит действующему законодательству (читайте далее)

Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

ИСТОЧНИК KP.RU

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