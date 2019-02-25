Начальник колонии, где сидел Цеповяз, отстранен от должности

Проверка в колонии строго режима, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, продолжается. Правда, пока что известный сиделец находится не в Амурской области, а в Хабаровске, куда любителя крабов и красной икры перевели на время, пока идет следствие.

А в исправительном учреждении, где Цеповязу ни в чем не отказывали, побывал член Комиссии общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов. Общественника провели по колонии, заглянул он и в камеры, где отбывал наказание Цеповяз.

Скандал разгорелся еще в ноябре прошлого года после того, как в сети появились фотографии Цеповяза, которые отбывает наказание за преступления в Кущевской. На снимках правая рука Сергея Цапка позирует с крабами, красной икрой и шашлыками вовсе на нарах, а за столом в помещении пасеки, где и работал заключенный. После скандала выяснилось, что Цеповяз был переведен на облегченный режим содержания в колонии. Следственный комитет тогда даже возбудил в отношении должностных лиц колонии уголовное дело о превышении полномочий. А потом стали появляться и видеоролики, на которых Цеповяз проводит экскурсии по колонии, показывает свою спальню и комнату, где пьет чай и играет в нарды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

- Цеповяз не должен был попасть на облегченные условия содержания, - сказал Дмитрий Носов, зайдя в колонию №3 УФСИН России по Амурской области. А когда прошелся по всему учреждению, заявил:

Комиссия в комнате отдыха колонии №3. Фото: Дмитрий Носов

- Облегченный режим я бы не назвал таким уж облегченным. За последнее время я посетил много мест принудительного содержания с общественными проверками. Так вот смею вас заверить, что я встречал и гораздо лучшие условия, - сказал Дмитрий Носов. - Вообще, это среднестатистическая простая колония, которая находится на определенном удалении от административного центра. Никаких хором, коттеджей, випкамер на территории этой маленькой колонии я не обнаружил. Комната психологической разгрузки, преподносимая, как его випкамера, гораздо хуже чем во многих колониях. Побывал Носов и на пасеке, где работал до недавнего времени Цеповяз.

Вячеслав Цеповяз проводит экскурсию по своей пасеке в колонии строгого режима.

Дмитрий Носов в ИК №3. Фото: Дмитрий Носов

- Это 20–30 ульев в хозблоке, где также выращиваются помидоры, лук и огурцы, - пояснил Носов. - Площадь пасеки — одна-две сотки. Конечно, заготовка шашлыка — это нарушение. Как Цеповяз попал на условия облегченного режима — непонятно, с этим сейчас разбираются органы прокуратуры. Безусловно, были нарушения и поблажки. Эти вопросы решает прокуратура и следствие, я думаю, виновные будут наказаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691507" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Цеповяз показывает пасечные угодья в колонии Видео: Сергей ПЕРИН.

Колония, в которой отбывал наказание Цеповяз. Фото: Дмитрий Носов

Дмитрий Носов так же сообщил, что начальник колонии, в которой отбывал заключение Цеповяз, уже отстранен от своей должности. Кстати, в амурской колонии №3 за прошлый год было выявлено около 200 нарушений.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (читайте далее)

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Самого кровожадного из ныне живых членов банды цапков 37-летнего Владимира Алексеева этапировали в Мордовию на зону для главарей банд, серийных убийц и педофилов (читайте далее)

Адвокат Вячеслава Цеповяза запустил в Instagram хэштег, призывающий освободить его подзащитного из-под стражи

Адвокат одного из членов банды Сергея Цапка Вячеслава Цеповяза ЭльбрусМуртазов призвал освободить его клиента из-под стражи. Соответствующий пост юрист разместил в своем аккаунте в сети Instagram, сопроводив его хэштегом #zaSlavusKubani.

По мнению Муртазова, Цеповяз стал жертвой «жуликов, аферистов, клубка корысти, наглости, негодяйства и предательства, жертва нечистых на руку журналистов которые отрабатывают заказ». Юрист также отметил, что в отношении его подзащитного была инициирована «масштабная спецоперация по травле» (читайте далее)