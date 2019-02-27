Сочинского судью лишили полномочий из-за легализации самостроев

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края вчера, 26 февраля, лишила полномочий служителя Фемиды Адлерского районного суда Александра Якименко.

- За совершение дисциплинарного проступка судья Адлерского районного суда Сочи Краснодарского края Якименко Александр Сергеевич привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса, за что все 16 членов коллегии, принимавших участие в заседании проголосовали единогласно, - значится в официальном документе.

Надо сказать, квалификационная коллегия судей не всегда была столь единодушна. Между тем, вопрос о чести мундира Якименко ставился дважды.

Первое дисциплинарное делопроизводство против него возбуждали в августе прошлого года. Но Александр Сергеевич на заседание не явился «по болезни». Тогда его больничный затянулся на долгих полгода. В ноябре коллегия вновь собралась по его душу. Но аргументы Алексея Ермакова, представителя Президента РФ в квалификационной коллегии судей Краснодарского края, что судья Якименко запятнал честь сообщества, узаконивая сочинские самострои, оказались в меньшинстве. Тогда за отстранение его от должности проголосовало только четверо членов коллегии, 11 — высказались против.

Ему вынесли предупреждение, которое не лишало Якименко статуса судьи.

Однако спустя четыре месяца дисциплинарное производство возобновили. В коллегию с новым требованием о лишении его полномочий обратился совет судей Краснодарского края.

- Ходатайство о пересмотре решения коллегии от 30 ноября 2018 года удовлетворено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, - говорится в документе.

Что за «вновь открывшиеся обстоятельства», повлекшие-таки лишение судьи своего кресла, неизвестно. Можно только предположить, что факты о его непосредственном участии в преступных схемах появились во время расследования уголовных дел против функционеров в мэрии курорта.

Напомним, с разницей в несколько месяцев в Сочи были арестованы и отданы под суд сразу несколько вице-мэров.

Аресты в сочинской администрации начались в апреле прошлого года. Тогда итогом спецоперации силовиков стало возбуждение 40 уголовных дел и задержание 15 человек в сфере жилищного строительства в Сочи. Их подозревают в незаконной деятельности и превышении должностных полномочий. Каждый на своем месте подписывал документы, разрешающие эксплуатацию незаконно построенных жилых домов.

Надо сказать, что Александр Якименко в кресло судьи был посажен пожизненно, соответствующий Указ датируется 20 ноября 2009 года.

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