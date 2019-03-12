2019-03-12T10:29:16+03:00
Происшествия

Школьника, стрелявшего по сверстникам в Ахтанизовской, изолировали на месяц

Суд поместил подростка в центр временного содержания [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мальчика уже доставили в Краснодар.Мальчика уже доставили в Краснодар.
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Расследование громкого инцидента, который произошел в станице Ахтанизовской, практически закончено. Напомним, 4 марта 15-летний ученик местной школы Илья Д. принес на занятия пистолет. В 11:30 мальчишки недалеко от школы побежали в местный ларек. Около торговой точки и произошла пальба. Подросток начал стрелять из пистолета по сверстникам. Как говорят сами подростки, причиной стал отказ давать ему деньги. Мама Ильи говорит, что банальную детскую шалость раздули до масштабов теракта.

Все родители пострадавших подростков написали заявления. Мамы и папы учеников школы настаивали, чтобы Илью изолировали.

По словам мамы, Илья стоял на внутришкольном учете из-за прогулов. Фото: соцсети

По словам мамы, Илья стоял на внутришкольном учете из-за прогулов. Фото: соцсети

- Накануне прошел суд. Школьник отправлен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Краснодаре, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замдиректора по воспитательной работе ахтанизовской школы Инга Менайленко. - Там он проведет месяц. Что будет по окончании срока, пока неизвестно.

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«Просил денег на пули»: пострадавший школьник рассказал, как в него стрелял восьмиклассник

- Ко мне подошел Илья и стал вымогать деньги, - рассказывает ученик школы Атон И. (имена изменены). – В руках у него уже был пистолет и вроде как ему деньги нужны были на пули. Я сказал, что не дам. И тогда он стал стрелять по ногам, а потом еще и в спину. Рядом стояли еще ребята – они из разных классов. Он махнул в их сторону пистолетом, а потом начал стрелять (читайте далее)

Пострадавший восьмиклассник и его сестра из Ахтанизовской рассказывают о случившемся.Евгения ХИЛЬКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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