В гибели солдата-срочника из Кореновска подозревают начальника вещевой службы

В обстоятельствах загадочной смерти 19-летнего Степана Цымбала в Воронежской области продолжают разбираться военные следователи. Как стало известно «КП» - Кубань», в деле появился первый фигурант. Им стал начальник вещевой службы войсковой части капитан Дмитрий П., где был убит Степан. А поводом возбуждения на него уголовного дела послужила явка с повинной.

С ноября 2018 года солдат-срочник находился на территории полигона «Погоново», где исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой.

С ноября 2018 года Степан вместе с сослуживцами находился на полигоне «Погоново», что в 30 километрах от Воронежа.

В феврале 2019-го на полигон приехал начальник вещевой службы. Он должен был заняться вопросами оборудования бани для личного состава.

По версии следствия, 10 февраля капитан не досчитался двух ящиков водки в своем автомобиле. Тогда он зашел в палатку, где спал Цымбал, толкнул его, чтобы разбудить и поставить задачу собрать весь личный состав. Однако Степан крепко спал и не проснулся.

В этот самый момент, как следует из материалов дела, капитан четыре раза ударил парня кулаком по телу.

- Позднее 19-летнего Степана Цымбала обнаружили мертвым: его руки были связаны скотчем, на голову был надет пакет, а шея была обмотана скотчем, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов. - Кто все-таки связал солдата, пока неизвестно. На следующей неделе появится возможность ознакомиться с экспертизами. Интересы мамы погибшего представляет адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с нашей правозащитной организацией.

На офицера завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, о гибели молодого человека на полигоне «Погоново» в Воронежской области стало известно 11 февраля. Ранним утром отцу Степана Александру позвонил командир части и сообщил, что у сына остановилось сердце, якобы здоровый парнишка умер своей смертью. Эту версию поддерживали и в Западном военном округе. Вот только в постановлении о возбуждении уголовного дела было написано, что парня нашли сидящим в палатке на полу, ноги и руки его были вытянуты и связаны скотчем. А на голове был одет пакет, обмотанный по шее клейкой лентой.

Убитые горем родители даже создали петицию. В ней они просят провести тщательное расследование, а также расформировать часть 91711, в которой, по их словам, постоянно гибнут солдаты.

Сейчас военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону расследует уголовное дело по статье «Убийство». Больше всего родители парня боятся, что убийц так и не найдут или, что еще хуже, повесят все на «стрелочника».

Расследование находится на контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он потребовал «активно исследовать роль командования части, выяснить, какие отношения были у погибшего с сослуживцами».

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