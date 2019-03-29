Сергей Галицкий и мэрия Краснодара заключили соглашение по ремонту кинотеатра «Аврора»

29 марта - этот день краснодарцы могут отмечать в календаре красным. Компания Сергея Галицкого направила в администрацию города предложение о заключении концессионного соглашения по восстановлению кинотеатра «Аврора». Более того, мэр Краснодара Евгений Первышов уже подписал официальное постановление о возможности заключения этого важного документа. А это значит, что совсем скоро символ города начнут восстанавливать.

Напомним, знаменитую «Аврору» в самом сердце Краснодара закрыли на реконструкцию еще в январе 2015 года. У кинотеатра намечался масштабный ремонт в рамках краевой подпрограммы «Краснодару - столичный облик». Средства на это дело собирались выделять из краевого бюджета на условиях софинансирования из городской казны.

Но с тех пор много воды утекло… Работы, которые собирались завершить к концу 2015-го, так и не начинались, а от «символа технологического прорыва» остался лишь остов. Дело в том, что программу закрыли. А привести кинотеатр в порядок обязался подрядчик. Правда, оказалось, что только на словах. Исполнители снесли несущие перегородки, порвали новый 3D-экран и разрушили то, что и так на ладан дышало. И все. Больше ничего не сделали. Благо, знаменитые пальмы успел спасти неравнодушный краснодарец.

В июле 2017-го стало известно, что «Аврора» - в надежных руках. Ее реанимацией займется известный бизнесмен Сергей Галицкий. Вот только прежде нужно было перевести проект в формат государственно-частного партнерства. Процесс этот оказался долгим, для краснодарцев – очень томительным. И вот - долгожданный финал.

Так сейчас выглядит кинотеатр. Фото: Алексей Тодоренко

- Почему так долго шли к концессии? Затянулось расторжение контракта с предыдущим подрядчиком, который грубо нарушил условия контракта, вместо «косметики» начал повредил несущие конструкции, - объясняет помощник главы Владимир Вербицкий. - После этого - подготовили всю необходимую земельно-правовую документацию, чтобы концессионное соглашение можно было заключить. Был сформирован земельный участок под кинотеатром, внесены изменения в Генплан, Правила землепользования и застройки, проект планировки центральной части города.

В соответствии с законом предложение компании Галицкого в течение 45 дней будет размещено на сайте о проведении торгов. Если не поступит заявок от других концессионеров (что очень сомнительно), соглашение по «Авроре» будет заключено с этой компанией без проведения конкурса.

Ну а далее концессионер разработает проект восстановления кинотеатра. На это время здание законсервируют. Ранее бизнесмен говорил, что проект его специалисты начнут делать после того, как администрация Краснодара передаст «Аврору» им в управление. Работы в кинотеатре ориентировочно начнутся через год.

- На подготовку проектной документации будет необходимо ориентировочно 8-9 месяцев, - сообщил Галицкий и добавил: - Уже сейчас наши специалисты смотрят лучшие кинозалы мира, чтобы «Аврора» приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой.

Но не только само здание обретет приличный вид, бизнесмен пообещал благоустроить еще и территорию рядом с «Авророй». Высадить кусты и деревья, отремонтировать пешеходные переходы к кинотеатру.

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