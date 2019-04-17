В Новороссийске у 15-летней девочки, которую охранники ТЦ протащили по лестнице, нашли рак 4 стадии

Вечером 31 января 2019-го родные сестры Наташа и Юля отдыхали в одном из ТРЦ города. По словам очевидцев, неожиданно на фуд-корте у них начался конфликт с криками-воплями. Словесная перебранка кончилась тем, что охране пришлось применить силу к подросткам. Их, сопротивляющихся, поволокли по лестнице к представителю УПДН. Позже выяснилось, что одной из девочек сломали поясничный позвонок. Из-за этого ее освободили от занятий в школе, а через 2 месяца у Юли нашли лимфому Ходжкина – злокачественную опухоль лимфоузлов.

- Мы с Юлей сейчас в краснодарской ДККБ, лежим в онкологическом отделении с 6 апреля, - сообщает Анна Заярнюк, мать пострадавшей. – Врачи сообщили, что у нас лимфома Ходжкина. Неизвестно, что стало провокатором. Как версию я рассматриваю стресс и падение иммунитета после того, как мою дочь протащили по лестнице. Сложно делать выводы о причинах и связывать их, но мне кажется, это тоже могло сыграть роль в ухудшении здоровья моего ребенка. Через 2 месяца после случившегося моя дочь, которая занималась волейболом и активно участвовала в полевых выездах и военной подготовке, теперь проходит курс химиотерапии. 12 апреля - третий день первого этапа лечения. Таких этапов будет восемь в течение года, потом облучение.

После инцидента в ТЦ девочку освободили от занятий в школе, ей назначили курс лечения и прописали носить корсет. Но через 3 недели у нее поднялась температура, девушку госпитализировали с воспаленными лимфоузлами на шее. Сдали анализы. Через неделю прооперировали лимфоузел в подмышечной области, там начался некроз тканей. Но температура не спадала. Девушку поместили на полтора месяца в инфекционное отделение и делали капельницы.

- Позже выяснилось, что диагноз врачи поставила неверно, - продолжает Анна Заярнюк. – Когда у моего ребенка не спадала температура, медики связались с профессором Владимиром Лебедевым в ДККБ Краснодаре. Он сказал, что девочку надо срочно госпитализировать. Нас привезли сюда 6 апреля, сделали повторный анализ и сравнили его с биоматериалами, которые изучали в Новороссийске. Оказалось, что медики ошиблись. У дочери оказался не гнойный лимфаденит, а 4 стадия рака, метастазы. С нами работают психологи. Врачи говорят, что все будет хорошо, девочка боевая, организм молодой. Я пообщалась с родителями больных детей и выяснила, что ДККБ сотрудничает с немецкими клиниками и лечат детей западными препаратами. Уверена, что дочка поправится. Врачи сказали, болезнь мог спровоцировать стресс, но связывать это с охранниками в ТЦ я пока не буду. Главное, чтобы Юля жила.

По словам матери, 21 февраля пришло письмо с уведомлением о возбуждении уголовного дела 13 февраля. С ними связалась один раз дознаватель и сообщила об этом. С тех пор о расследовании мать пострадавшей ничего не знает. Их не вызвали на дачу показаний.

- Продолжается расследование уголовного дела по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Девушек волокли по лестнице. ФОТО: Скриншот видео очевидца

Напомним, по словам матери, на дочерей в ТРЦ напали двое мужчин, один из них был начальником смены охраны. Анна Заярнюк не оправдывает поведение расшумевшихся детей, но даже это не позволяет охранникам так применять силу к подросткам. Врачи поставили Юле Заярнюк диагноз «Закрытый перелом поясничного позвонка».

Олег Голиков, начальник частной охранной организации, которая обслуживает торгово-развлекательный комплекс, сообщил, что подростки раньше устраивали массовую драку возле ТРЦ, их даже за это задерживала полиция. Перед инцидентом девушки первыми начали оскорблять, бить и материться на охранников, а падение на лестнице - это игра на камеру.