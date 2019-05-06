Прокурор Кубани: Минприроды халатно проверило участки под застройку с редкими растениями

Госдума после жалоб местных активистов запросила у прокурора края Сергея Табельского информацию об уничтожении краснокнижных растений в Новороссийске. Тот ответил, что минприроды проверяло участки под застройку необъективно и без экспертов. «Должностные лица оставили этот вопрос без должной правовой оценки», - говорится в письме в ответном письме главы кубанского надзорного ведомства.

- Сообщение о преступлении по факту уничтожения плодородного слоя почвы зарегистрировано в полиции 15 апреля, - написано в ответе. – Идет процессуальная проверка. Ущерб природе 1,4 млн рублей. Несмотря на наличие в Красной книге края информации о редких растениях на участках, минприроды не привлекли для этого экспертов. Из-за необъективной работы ведомства мы проинформировали об этом замглавы администрации края, который курирует это направление.

Ответ прокуратуры Кубани\ФОТО: Татьяна Трибрат

Напомним, два участка Суджукской лагуны в феврале 2019-го огородили забором и начали готовить к стройке гостиницы. Для этого бульдозеры очистили землю от плодородного слоя вместе с растениями. Эти участки дали в аренду подрядчику ООО «Квартал» администрация города. Хотя в 2016 году комиссия с начальником отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ириной Панченко рекомендовала властям расторгнуть договор аренды из-за редких растений. Позже чиновница сказала, что краснокнижные растения лично не фиксировала и только участвовала в комиссии, хотя она не специалист-ботаник и не понимает ничего в растениях.

- Моя роспись там стоит только потому, что я там присутствовала, вот и все. До свидания, - закончила Панченко.

По мнению местных активистов-экологов и ученых, на территории была флора из Красной книги края, поэтому строить там ничего нельзя. После этого на место приезжал вице-губернатор края Сергей Болдин, который попросил прокуратуру и минприроды внепланово проверить участки.

Но для проверки минприроды не привлекли ни одного эксперта. По своей инициативе из Краснодара приехала профессор и доктор биологических наук Светлана Литвинская. Она обошла территорию и обнаружила редкие растения.

Схема, где идет строительство\ИНФОГРАФИКА: Александр КОНОПЛЕВ

- Хотя после бульдозеров там было сложно хоть что-то найти, - говорит член экологического совета при губернаторе Кубани Татьяна Трибрат. - Минприроды в состав комиссии не включило экологов и биологов, а почему-то решило ограничиться специалистами по охотничьим угодьям. После ответа прокурора появилась надежда, что действия строителей объективно оценят, договор с подрядчиком расторгнут, а стройку прекратят.