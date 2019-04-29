Директору и трем сотрудниками филиала Адыгейского госуниверситета предъявили обвинения во взяточничестве

На Кубани продолжается расследование громкого уголовного дела о коррупции в Белореченском филиале Адыгейского госуниверситета.

Следователи предъявили директору, а также трем секретарям учебного заведения обвинения в «получении взяток, совершенных организованной группой, с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере, посредничестве во взяточничестве и покушении на указанные действия».

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

По данным следствия, с марта 2014 года с подачи директора филиала технические секретари предлагали абитуриентам за взятку поступить в вуз без экзаменов задним числом. Деньги секретари или их руководитель получали как лично, так и на банковские карты.

После этого директор использовала давление на преподавателей, которые подписывали все необходимые документы для выдачи настоящих дипломов о высшем образовании с гербовой печатью и проставленными отметками о сдаче зачетов, курсовых и экзаменов.

Масштабы торговли дипломами впечатляют. Следователи выяснили, что в только в 2018 в головном вузе было выдано всего 120 дипломов о высшем юридическом образовании, тогда как в Белореченском филиале порядка 1400 документов.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

После обысков на рабочих местах и в домах у подозреваемых найдено и изъято более 100 миллионов рублей наличными, происхождение которых они не смогли объяснить.

- Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в отношении еще одного (четвертого) технического секретаря приемной комиссии ВУЗа выявлены эпизоды преступной деятельности. Она подозревается в покушении на посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Женщины заключены под стражу, расследование уголовных дел продолжается.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Трех членов приемной комиссии филиала адыгейского вуза обвиняют в посредничестве во взятке

В Белореченске технические секретари приемной комиссии филиала Адыгейского государственного университета предлагали абитуриентам оформить документы с их дальнейшим зачислением без вступительных испытаний. За это они просили деньги. Средства передавались как лично, так и на расчетные счета банковских карт (читайте далее)

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Тем временем, в самом Белореченском филиале Адыгейского госуниверситета вполне спокойно отреагировали на столь громкое дело. Говорят, учеба продолжается, а виновные ответят перед законом. И даже напомнили о коррупции в других сферах (читайте далее)

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секретарей приемной комиссии задержали на работе с поличным, когда та получила 1,8 млн рублей за дипломы для пяти граждан. Затем начались обыски в вузе и дома у сотрудниц филиала. Следователи изъяли более 100 млн рублей. Откуда деньги, никто объяснить не смог. А вот теперь взяли под стражу директора филиала в Белореченске Ларису Вицюк (читайте далее)