«Золотая судья» Хахалева и 43 ее коллеги из Краснодарского краевого суда отказались публиковать сведения о доходах

Деньги любят тишину. С каждым годом все меньше судей Краснодарского краевого суда желают обнародовать данные о своем имуществе и доходах. Согласно последнему отчету, эти сведения скрыли от лишних глаз 44 служителя Фемиды из 155.

Интересно, что по итогам 2015-го от публикации сведений на сайте отказались 22 арбитра, 2016-го 37 представителей этой ветви власти, 2017-го уже 40, а теперь к ним присоединились и весьма известные судьи.

В последнем публичном отчете больше не найти данных о доходах и имуществе «золотой судьи» Елены Хахалевой, а также самых обеспеченных по данным за 2017-й год Анжелики Рыбиной и Виктории Бекетовой.

Кроме них скрыли свои доходы судьи Виктория Агибалова, Михаил Абрамов, Игорь Басов, Алексей Бендюк, Юлия Буглак, Ирина Воробьева, Наталья Голышева, Светлана Гончарова, Иван Громов, Светлана Губарева, Владимир Денисенко, Владимир Дзюбенко, Александр Дорошенко, Алла Еремеева, Александр Жуков, Вадим Зенин, Татьяна Зиборова, Дмитрий Золотов, Алексей Иванов, Дмитрий Казаков, Юрий Калашников, Людмила Кияшко, Анатолий Кривцов, Юлия Кузнецова, Вадим Кукса, Владимир Лазовский, Владислава Лопушанская, Галина Малахай, Олег Метов, Ольга Моисеева, Татьяна Палянчук, Любовь Перфилова, Екатерина Попова, Светлана Пшеничникова, Сергей Саликов, Василий Сидоренко, Вячеслав Сидоров, Евгений Смирнов, Станислав Храбан, Елена Цехомская и Елена Шандрина.

Не стал скрывать свои доходы и имущество с 1 февраля 2019 года исполняющий обязанности председателя суда Александр Пятигора. В 2018-м году он заработал 2,8 млн рублей, а в собственности у него земельный участок в семь соток и жилой дом 288 квадратных метров.

Зампред краевого суда Сергей Кротов заработал 3,47 млн рублей, а владеет он садовым участком, двумя квартирами, гаражом и небольшими нежилыми помещениями, а также раритетным авто ГАЗ-21.

Еще один зампред Сергей Свашенко отчитался о 3,5 млн рублей годового дохода. Среди прочего, он владеет жилым домом в 485 квадратных метров, землей для охото-остановочного пункта и охотничьим домом в 106 квадратных метров и внедорожником Toyota Hilux.

Из тех, кто не стал скрывать доходы, больше всех заработал судья Владимир Кульков – 10,8 млн рублей, вместо 3,1 годом ранее. Ему принадлежит автомобиль BMW 528 и одна квартира 104,6 квадратного метра.

Более семи миллионов заработали Игорь Гриценко и Юрий Захарчевский, в несколько раз увеличившие свои доходы.

Как и годом ранее, меньше всех в краевом суде заработала судья Анастасия Бадалова – 430 893 рубля. При этом ей принадлежит Mercedes-Benz GLK, 8 соток участка и жилой дом, площадью 190 квадратных метров, в котором живут ее уже трое детей.

Стоит отметить, что в отчетную сумму может входить доход по месту работы, пенсия, доходы от преподавательской, научной и творческой деятельности, сделок по продаже имущества и даже от вкладов в банки.

А по закону «О статусе судей в Российской Федерации» служители Фемиды обязаны предоставить эти данные в квалификационную коллегию, но могут по своему усмотрению отказаться от обнародования сведений о доходах и имуществе.

Тем не менее, судьи должны их предоставить общественности, если на это есть причины.

- Порядок обнародования деклараций в СМИ указан в приложении к закону о статусе судей. Согласно нему, журналисты могут узнать о доходах и имуществе любого судьи по запросу при обязательном указании цели опубликования этих сведений, - уточняют в судебном департаменте.

Интересно, что в суде могут и отказать предоставить эти данные, если они могут быть использованы в качестве давления на судью.

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