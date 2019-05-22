Поиск остановлен, но надежда остается: Пропавший 12 дней назад мальчик в Мостовском районе пока не найден

Все участники масштабных поисков, которые развернулись в Мостовском районе, вернулись домой. Сотни неравнодушных волонтеров вместе с профессиональными спасателями, правоохранителями и казаками проверяли дома, подвалы и чердаки станицы Баговской, прочесывали десятки километров территории, где теоретически мог бы находиться 9-летний мальчик. Обследовались заросли кустарника, проходились все тропки с примятой травой, разгребались встречавшиеся кучи мусора. Поисковики даже обошли захоронения на кладбище станицы Баговской на предмет следов раскопок. Но ни единой зацепки, указывающей на место нахождения ребенка, найти не удалось.

Напомним, Богдан Кривко пропал днем 10 мая. В 14:00 он шел по улице Богатырской в сторону дома на улице Центральной. А дальше данные расходятся. Одни местные жители говорят, что заметили мальчика около магазина в центре станицы. Другие уверяют, что видели Богдана на окраине станицы одного.

Спустя 12 дней после пропажи школьник может находиться, где угодно, в том числе, и в соседних регионах, например, в Ставропольском крае или Ростовской области. В окрестностях станицы Баговской не нашлось ничего из личных вещей Богдана, никаких свидетельств о том, куда он мог направиться, каких-либо следов мальчика. Поэтому предположение, что школьник - за пределами за пределами края, имеет право на существование.

Заблудиться в станице мальчик не мог.

Вся станица уверена - мальчик жив и совсем скоро найдется, надо лишь верить.

- На данный момент мы перешли от активного поиска к информационной поддержке, но очень важный момент - это не конец поиска мальчика, - говорит «КП» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае Екатерина Корольчук. - Мы по-прежнему распространяем информацию и проверяем все свидетельства.

Теперь главная надежда на следственные действия и распространение ориентировок. Массовое информирование жителей соседних регионов о поисках пропавшего ребенка, размещение его примет, фотографии может дать результат.

- Я сама участвовала в поисках Богдана. Потеряв сына в прошлом году, я хотела помочь родителям, но, к сожалению, хватило меня лишь на один день. Очень тяжело все это, когда вспоминаю, что Валеры больше нет, - рассказывает «КП» - Кубань» мама убитого сверстниками 10-летнего подростка Ирина. - Эти поиски были трудны еще и потому, что следы, которые мог оставить Богдан, смыли ливни. Собаки просто не брали след. Первым делом, что я посоветовала сделать поисковикам, это проверить друзей мальчика, которые могли с ним расправиться, как с моим сыном. Но проверка не дала результатов. Заблудиться Богдан не мог, его, скорее всего, увезли. Там же неподалеку база отдыха. Камер в станице я не увидела, так что отыскать автомобиль, будет очень сложно.

Именно эту ориентировку рассылают все неравнодушные люди.

ВАЖНО!

Приметы пропавшего мальчика: рост мальчика - 120-130 см, он полненький, а глаза - серо-зеленые.

Богдан Кривко был одет в черную толстовку с капюшоном, синие спортивные штаны и кеды.

Из-за того, что нет сведений о месте нахождения пропавшего, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Если вы обладаете информацией о месте нахождения девятилетнего Богдана, звоните по номерам: 8 (86169) 3-07-01 или 02.

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