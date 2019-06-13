Адвокат потерпевших: Жертвы Цапка уверены в его «воскрешении»

Жителям Кубани третий день не дает покоя информация о том, что главарь кущевской банды Сергей Цапок, разгуливает на свободе. А многочисленные жертвы станичного беспредела (те, что остались в живых) через своих юристов обратились к правоохранителям, чтобы идентифицировать личность на фото, случайно попавшую в кадр после страшной аварии в Сочи 4 июня.

- Наши доверители уверены, что человек на фотографии и Сергей Цапок - это одно и то же лицо, - сообщил "КП" - Кубань" Максим Кошелев. - Тем более, что в июле 2014 года, когда обвиняемый в жестоких расправах Цапок внезапно умер в СИЗО от инсульта, на опознание в морг впустили только одного человека - Джалиля Аметова.

Джалиль Аметов - это сын убитого фермера Сервера, в чьем доме вырезали 12 человек, среди которых было трое маленьких детей.

На фото аварии попал похожий на Цапка человек

Во внезапную смерть сразу двух главных головорезов банды - Цапка и Черных - потерпевшие не поверили сразу. Они даже направляли требования впустить их в морг на опознание злодеев.

Но в итоге правоохранители впустили только одного из них.

- Он тогда сказал, что вроде как Цапок, - продолжает юрист потерпевших.

- Ну вряд ли его можно заподозрить в подкупе, он, пожалуй, пострадал сильнее остальных? - спрашиваем.

- Я не буду это комментировать, - ответил Максим Кошелев.

В прокуратуре Краснодарского края информацию об обращении пока не комментируют.

- Мы проверяем информацию, - заявили "КП"- Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Однако правоохранительные органы уверены, что подмены не могло быть (подробнее)

Последнее слово Сергея Цапка: «Не трогайте мать моих детей. Больше мне нечего сказать»

Судили ОПГ присяжные заседатели - так просила сама группировка. В итоге они признали цапков виновными в 19 убийствах, разбоях, грабежах и изнасилованиях. А прокуратура потребовала для троих членов банды - Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черныха пожизненное заключение. Остальным - Владимиру Запорожцу, Вячеславу Цеповзяу и дяде Сергея Цапка Николаю по 25 лет колонии строгого режима.

Перед тем, как служитель Фемиды зачитает приговор, последнее слово дали всем подсудимым. Они в один голос твердили: «Мы ни в чем не виноваты!». А выступление главаря кущевской банды Сергея Цапка оставили «на десерт» - он говорил последним.

- У меня все забрали - деньги, свободу, семью. Меня избивали в камере СИЗО и заставляли взять вину на себя. А что мне оставалось делать? - вопрошал Сергей Цапок, стоя в «аквариуме», в котором находились и все остальные. - Знайте, я не собираюсь кончать жизнь самоубийством, если, конечно, меня не убьют в тюрьме. За что сидит моя мать? За что ей дали три года? Не трогайте только мать моих детей. Все, мне нечего больше сказать (читайте далее)

Главарь кущеской банды проведет остаток дней за решеткой

Дело банды Сергея Цапка тянулось три года. За это время были проведены сотни экспертиз, допрошены свидетели, по нескольку раз изучались записи допросов обвиняемых и «фильмы», на которых члены ОПГ в подробностях рассказывают, как убивали 12 человек (читайте далее)