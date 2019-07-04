В Краснодаре осудили «Катю Бэнтли» за угрозы судье
Скандально известную владелицу элитного отеля в Краснодаре 41-летнюю Катрин Атаеву-Добришман признали виновной за угрозу убийством краснодарского судьи. Разбирательства начались после записи Катрин у себя на странице в соцсети, где она ругалась на одного из служителей Фемиды.
- Она подозревается в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении судьи, а также в неуважении к суду, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Во время следствия Катрин провели комплексную судебную психолого-нарколого-психиатрическую экспертизу и принудительно поместили в стационар. Такая экспертиза напрашивалась после того, когда в 2018 году женщина припарковала свой элитный автомобиль на пешеходном переходе возле правительства края. Затем Катрин устроила дебош в полиции с матом и привычными для нее угрозами.
"Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.
13 марта Прикубанский суд Краснодара вынес приговор Катрин Атаевой-Добришман. Её признали виновной по 1 и 2 частям статьи 296 УК РФ «Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия, в связи с рассмотрением дела в суде»
Дебош в отделении полиции скандальной женищины на "Бентли".
- Установлено, что 31 июля 2018 года Арбитражный суд края принял иск администрации Краснодара к Атаевой-Добришман о сносе незаконно построенной гостиницы «Бестужевъ» на улице Васнецова, 19, - сообщает пресс-служба прокуратуры края. - 13 марта 2019 года ответчица из-за решения суда в аккаунте гостиницы опубликовала ролик с угрозами убийством и причинению вреда здоровью судье. Суд посчитал эту видеозапись оскорбительной. Женщина признала свою вину полностью.
Суд назначил Катрин Атаевой-Добришман штраф в размере 200 тысяч рублей, затем уменьшил сумма до 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Сама же Катрин непристойные ролики, где она угрожает судье убийством, удалила. На их месте она опубликовала несколько других, где она попыталась объяснить свое поведение.
- Я просто хотела отстоять свой отель, который кормил меня и моих двоих детей, - села «Катя-Бэнтли» у монитора. - Я – «Катя-Бэнтли», и я нищая!
По словам мажорки, она находится на грани нищеты и денег на адвоката у неенет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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