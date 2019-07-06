«Владелец слишком жадный»: перевернувшийся около Джубги катер должны были утилизировать еще в 2014 году

В причинах трагедии, которая произошла в 100 метрах от берега в Черном море около Джубги, сейчас разбираются следователи. Пока криминалисты работают на месте, их коллеги разговаривают с владельцем и капитаном перевернувшегося катера. Последнему, к слову, удалось улизнуть, но через 6 часов его все-таки задержали.

Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный объяснил аварию патологической и преступной жадностью тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек.

- Судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет, - сказал Дмитрий Сребный ТАСС. - После шести лет должна была производиться его утилизация.

Фото: Южного СУТ СК России

То есть катер должны были списать еще в 2014 году, но продолжали эксплуатировать, не думая о последствиях.

- Первый владелец продал судно восемь лет назад, на нем проводился ремонт, в ходе которого убрали водонепроницаемые переборки и надстроили вторую палубу, - объяснил Дмитрий. - На судно длиной 10,7 метров и шириной 3,7 метров можно взять максимум 20 человек. Более 40 человек на борту - это перебор.

Чтобы вмещать еще больше людей, владелец убрал водонепроницаемые переборки и надстроил вторую палубу, но за счет этого уровень устойчивости катамарана уменьшился. Поэтому судно перевернулось, скорей всего, не на бок, а на корму. В результате такого перегруза кормовая часть просто просела и опустилась на уровень воды.

- Я думаю, что получилось так: на борт зашла вода, на второй палубе началась паника. В этом случае жадность владельцев закрыла им глаза на судоходные качества, - добавляет Дмитрий Сребный.

Напомним, 5 июля в 17:50 минут в поселке Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. В результате ЧП погибли две женщины, их личности сейчас устанавливаются.

Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше.

Сейчас владелец и капитан прогулочного катера дают показания следователям. Возбуждено уголовное дело.

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По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.

- На берег доставлены 33 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона (читайте далее)

Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.

- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)