В СК подтвердили, что перевернувшийся около Джубги катер был перегружен почти в пять раз

Стало известно, что на борту прогулочного катера «Атолл» находилось не менее 55 отдыхающих, 15 из них дети. Хотя вместимость его составляла 12 человек. А это значит, что перегруз судна был почти пятикратный (!). И неизвестно, чем бы закончилось это происшествие, если бы лодки со спасателями не успели вовремя вытащить людей. Жертв могло бы быть гораздо больше.

Напомним, в трагедии около Джубги погибли две женщины - это 42-летняя туристка из Белгорода и 34-летняя отдыхающая из Мордовии. Вчера они, как и другие пассажиры, решили прокатиться на катере по акватории. За билет они отдали 1000 рублей. При этом, как говорят очевидцы, элементарные правила безопасности соблюдены не были - людям не выдали спасательные жилеты.

Ранее директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный сказал, что судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет. То есть катер должны были списать еще в 2014 году, но продолжали эксплуатировать, не думая о последствиях.

Судно затонуло в 100 м от берега

Чтобы вмещать еще больше людей, владелец убрал водонепроницаемые переборки и надстроил вторую палубу, но за счет этого уровень устойчивости катамарана уменьшился. Поэтому судно перевернулось, скорей всего, не на бок, а на корму. В результате такого перегруза кормовая часть просто просела и опустилась на уровень воды.

Управлял судном 56-летний житель Приморско-Ахтарска. Сразу после происшествия он сбежал, но полицейским удалось его поймать.

- Сейчас судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Южном СУТ СК России. - Что касается владельца, то с ним продолжают беседовать следователи. Устанавливаются причины затопления прогулочного катера в акватории Черного моря из-за некачественных услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух женщин.

Сам катер затонул. Однако специалисты планируют его поднять на поверхность, чтобы обследовать. Следователи-криминалисты Южного СУТ СК России работают на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 5 июля в 17:50 минут в поселке Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. Возбуждено уголовное дело.

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Причиной трагедии, по предварительным данным, мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный объяснил аварию патологической и преступной жадностью тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек (читайте далее)

Трехкратный перегруз: Владелец катера, перевернувшегося в Джубге, дает показания следователям

Владелец прогулочного катера, перевернувшегося в Черном море в 100 метрах от берега Джубги, дает показания следователям.

- Уголовное дело еще не возбуждено, он пока не в статусе задержанного. Но в рамках проверки владельца катера опрашивают по поводу случившегося, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах (читайте далее)