Бывшая жена Вячеслава Цеповяза пройдет медосвидетельствование в СИЗО

Бывшая жена участника кущевской банды цапков Вячеслава Цеповяза (он прославился еще и тем, что в колонии строгого режима себе ни в чем не отказывал и питался крабами, красной икрой и шашлыками) Наталья Стришняя в СИЗО ждет врачей, чтобы пройти медицинское освидетельствование. Об этом просила она сама, как только ее отправили в следственный изолятор. А ее адвокат в свою очередь подал следствию ходатайство о необходимости проведения этой процедуры.

- Дело в том, что у Натальи онкозаболевание – лейкемия, и находиться в СИЗО с таким диагнозом она не может, - сообщил журналистам ее защитник Эдуард Чургулия. - Следователь мое ходатайство удовлетворила. По нашим данным, медицинское освидетельствование должно пройти 8 июля. А 5 июля мы подали в СИЗО № 1, где содержится Наталья Стришняя, дополнительные медицинские документы, подтверждающие ее диагноз.

Но сейчас защита Стришней переживает, что не все документы могут дойти до врачей. Хотя по словам адвокатов, они предоставили весь комплект бумаг для специалистов, которые будут проводить медосвидетельствование.

Кроме того, стало известно, что сама Наталья Стришняя в СИЗО Ростова-на-Дону чувствует себя плохо. По словам адвоката, ее родственники до сих пор не имеют возможности передать ей лекарства в изолятор.

- По разным формальным основаниям представители СИЗО отказываются принимать лекарственные средства, что может привести к летальному исходу с учетом болезни Стришней, - заявил Чуруглия.

Напомним, бывшую жену Вячеслава Цеповяза подозревают в вымогательстве 70 миллионов у кущевского предпринимателя Александра Исюка. По версии следствия, она вымогала деньги у него вместе со своим братом Иваном и бизнесменом Федором Стрельцовым еще в 2011 году. Чуть больше недели назад Стришнюю и ее брата задержали и отправили в СИЗО. А на предприятии, которым она руководит, изъяли все документы и арестовали урожай.

9 июля в Ростовском облсуде рассмотрят апелляционную жалобу адвоката Стришей об избрании в отношении подозреваемой другой меры пресечения. Защита просит поместить бывшую жену Цеповяза под домашний арест.

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- Я был у Натальи с изоляторе, она объявила голодовку, - сообщил сайту «КП»-Кубань» адвокат Стришней Эдуард Чургулия. – Она требует обратить на себя внимания прокуратуры, Следственного комитета и тех лиц, которые допустили ее арест. Наталья заявляет, что она ни в чем не виновата, что ни у какого Исюка, которого она даже не знает, не вымогала 70 миллионов рублей. А ее арест – это чей-то заказ, чтобы обанкротить ее (продолжение).