Бывшую жену кущевского бандита Вячеслава Цеповяза оставили под арестом до 16 июля

В Ростовском областном суде слушалась жалоба адвокатов бывшей жены участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней. Экс-супругу любителя красной икры и крабов задержали в начале июля за вымогательство. По версии следствия, Наталья Стришняя и ее брат Иван ещё девять лет назад требовали с кущевского предпринимателя Александра Исюка 70 млн рублей. Но только сейчас Исюк обратился к силовикам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1072" height="1920" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719295" frameborder="0"></iframe> Наталья Стришняя говорит по видеосвязи.Источник: Ольга СУХОВА

Брата и сестру Стришних Задержали и отправили в СИЗО почти на два месяца. Но адвокаты подали жалобу, в которой просили изменить меру пресечения для обоих - на домашний арест.

- Наталья тяжело больна, у неё онкозаболевание - лейкемия, и с таким диагнозом в СИЗО она просто умрет, - заявил ее адвокат Эдуард Чургулия. - По непонятным для нас причинам, родственники уже больше 10 дней не могут передать ей в изолятор необходимые лекарства. Наталья себя плохо чувствует, она не встаёт. Мы просили, чтобы провели медосвидетельствование, его даже назначили на 8 июля, но врачи к Наталье так и не дошли.

В суд же, где рассматривалась жалоба адвокатов Стришних об избрании для них другой меры пресечения, ни Наталья ни Иван не явились. Они присутствовали по видеосвязи.

Сначала рассматривали дело Ивана Стришнего. В начале заседания адвокаты потерпевшей стороны подали заявление о том, что один из свидетелей по делу о вымогательстве - брат Вячеслава Цеповяза Андрей считает, что менять меру пресечения нельзя. Якобы он опасается, что на него может быть оказано давление. Но это заявление суд не принял.

Иван Стришний слушал решение суда по видеосвязиФото: Ольга СУХОВА

В итоге Ростовский областной суд постановил: меру пресечения для Ивана Стришнего оставить без изменения и дал 8 суток для повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции. То есть областной суд вернул дело обратно в районный. Под арестом Стришний будет находится до 16 июля, пока служители Фемиды не рассмотрят по новой дело об его аресте.

Бывшая жена Цеповяза попросила врача

Когда в Ростовском облсуде начали рассматривать дело об аресте бывшей жены Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, объявили перерыв.

-Я себя плохо чувствую, мне вызвали врача, - сообщила Стришняя. Выглядела она плохо, говорила тихо, будто ей тяжело даются слова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1072" height="1920" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719293" frameborder="0"></iframe> Ольга Стришняя говорит в прениях сторон.Источник: Ольга СУХОВА

Надзиратель в СИЗО подтвердила, что медик уже едет. Поэтому суд и объявил перерыв.

Когда врач осмотрел обвиняемую в вымогательстве Наталью Стришнюю, заседание продолжилось.

- Я осмотрел ее, у пациентки были жалобы на судороги в ногах, - сообщил по видеосвязи медик, который осматривал подозреваемую. - Ей оказано необходимое лечение - вкололи обезболивающее. Судебное заседание может быть продолжено.

И на этом заседании адвокаты потерпевшего подали заявление от имени Андрея Цеповяза, что если Стришняя выйдет из СИЗО, на него может быть оказано давление.

Кстати, интересы потерпевшего Александра Исюка, который и заявил о том, что Стришняя вместе с братом вымогали у него 70 млн рублей, представляет адвокат, защищавший одного из самых кровожадных членов банды Цапков Владимира Алексеева. В доме кущевского фермера в ноябре 2010 года Алексеев вместе с остальными бандитами жестоко убил 12 человек, среди которых четверо - дети.

Суд отказал адвокату Александру Куюмджи в прикреплении жалобы брата Цеповяза к делу.

Зато частично принял документы от адвоката Натальи Стришней Эдуарда Чургулии. Он принёс в суд медицинские документы, в которых говорится о том, что его подзащитная болеет лейкемией.

Сама Стришняя просила в суде изменить ей меру пресечения на домашний арест.

Но суд постановил: оставить Стришнюю под арестом до 16 июля, в само дело вернуть в суд первой инстанции.

- Дело вернётся на новое рассмотрение, а это значит, что все начнётся заново, - прокомментировал решение суда Эдуард Чургулия. - Я считаю, что оставлять под стражей смертельно больного человека нельзя. Иначе Наталья просто может не выйти живой из СИЗО.