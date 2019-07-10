2019-07-10T14:52:35+03:00
Происшествия

«Краснодарский каннибал» обжаловал приговор

Защитник Дмитрия Бакшеева уверена, что настоящий убийца женщины до сих пор разгуливает на свободе [осторожно, шокирующий контент]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Дмитрий Бакшеев в зале суда. Фото: facebook.com/fedjulevgДмитрий Бакшеев в зале суда. Фото: facebook.com/fedjulevg
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Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство 35-летней Елены Вахрушевой, обжаловал свой приговор. Напомним, 28 июня «краснодарского каннибала» приговорили к 12 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Помимо этого, ему назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра по месту отбывания лишения свободы.

Однако несмотря на решение суда, свою вину в убийстве женщины он не признает. В апелляционной жалобе он описывает все, по его мнению, несостыковки, которые были в обвинительном заключении.

- Уголовное дело должно быть возвращено прокурору. Обвинение должно быть конкретным как с фактической, так и с юридической сторон, - говорит защитник Юлия Федотова. - Согласно тексту обвинительного заключения, Бакшеев обвиняется в том, что умышленно нанес потерпевшей два удара ножом в область груди, причинив ей два проникающих колото-резаных ранения жизненно-важных органов. При этом обвинительное заключение не содержит указание на то, каким именно образом были нанесены удары, какие органы грудной клетки были повреждены.

Останки Елены Вахрушевой правоохранители собирали буквально по кусочкам.

Останки Елены Вахрушевой правоохранители собирали буквально по кусочкам.

Кроме того, у защиты остался ряд вопросов, на которые во время судебного процесса ответить так и не удалось.

- В частности, почему утверждается, что Елена Вахрушева была убита двумя ударами в сердце, если сердца найти не удалось, а на теле нет проникающих ножевых ранений? Почему не найдены следы крови на месте преступления? - добавляет Юлия Федотова. - Где вообще не найденные части тела Вахрушевой? Почему не стали искать отпечатки пальцев Бакшеевых на теле убитой? Почему из дома Бакшеевых не изъяли ножи для экспертизы?

На кухне в жилище Бакшеевых нашли много банок с консервированным мясом.

На кухне в жилище Бакшеевых нашли много банок с консервированным мясом.

Защитник убеждена, что Дмитрий Бакшеев лишь надругался над телом погибшей, но не убивал ее, а значит настоящий потрошитель - на свободе.

Какое решение вынесет суд апелляционной инстанции, станет известно позже.

Напомним, до сентября 2017 года Дмитрий и Наталья Бакшеевы были обычной краснодарской семьей. После того, как в районе авиагородка дорожные рабочие наткнулись на мобильник с жуткими селфи мужчины с отрезанной кистью женской руки в зубах, жизнь парочки изменилась, а за подозреваемыми плотно закрепилось звание «краснодарских каннибалов».

Когда следователи обыскали жилище Бакшеевых, то нашли человеческие останки. Как позже показала экспертиза, все части тела принадлежали одной женщине - Елене Вахрушевой родом из Омутнинска Кировской области. При этом следователи отмечали, что жертва была разделана «кустарным способом».

Версия следствия такова - 8 сентября 2017 года мужчина вместе с женой решили выпить. Компанию им составила 35-летняя Елена Вахрушева. В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа.

Наталью Бакшееву к 10 годам колонии приговорили еще в феврале. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Наталью Бакшееву к 10 годам колонии приговорили еще в феврале.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю. - Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

Наталью Бакшееву осудили в феврале 2019 года. Несмотря на то, что свою вину женщина так и не признала, на месте преступления, по ее словам, не была, убитую никогда не видела, суд признал Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству. Ее приговорили к 10 годам колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Решение суда Наталья обжаловала, но служитель Фемиды оставил приговор без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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