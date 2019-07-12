На Яблоновском мосту ограничили движение грузовиков и пассажирского транспорта

С 12 июля вступили в силу ограничения движения грузового и пассажирского транспорта по Яблоновскому мосту. Власти Краснодара назвали эту меру вынужденной, ссылаясь на оценки специалистов, которые провели обследование путепровода.

Теперь проехать по Яблоновскому мосту могут только легковые автомобили. Весь остальной транспорт пустили в объезд – через Тургеневский мост, а также по трассе М4 «Дон» вдоль шлюза Краснодарского водохранилища.

12 июля часть автобусов все же поехала по старым маршрутам. В администрации города уточнили, что на один день введен переходный период. Верхние планки на габаритных рамах пока не установлены. Это произойдет вечером пятницы, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Со стороны Краснодара дорожное движение мониторят круглосуточно сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства и ГИБДД.

- Нужно понимать, что когда верхние перекладины будут установлены, заезжать на мост автобусы не смогут, они попросту заблокируют движение, развернуться будет практически невозможно. Сегодня мы специально сделали такой тестовый режим. И он показал, что действительно не все перевозчики организовали своих водителей. Часть по привычке поехала на мост. Сейчас вместе с сотрудниками ГИБДД Республики Адыгеи и Краснодара, Минтранса Адыгеи мы отрабатываем лично с каждым водителем, с каждым перевозчиком. Вечером ставим перекладины после часа пик и снижения интенсивности движения по мосту, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

О возобновлении движения всех видов транспорта в районе Яблоновского можно будет говорить только после строительство нового моста. Его проект уже готов, ожидается, что деньги на его строительства будут заложены в федеральный бюджет 2020-2022. Это порядка 7-9 млрд рублей.

Частичное ограничение движения по Яблоновскому мосту сказалось на дорожной ситуации незначительно. Утром по направлению из Адыгеи в Краснодар в поселке Яблоновском собралась пробка, но заторы на городских улицах оказались меньше обычного. Это может быть связано и с летним сезоном, о реальных последствиях ограничений можно будет судить в сентябре.

По данным Яндекса, максимальная загруженность дорог Краснодара утром 12 июля составила 4 балла, что на 1 балл меньше, чем обычного.

Наиболее загруженными оказались: Ставропольская улица к Мачуги (6 баллов), Уральская улица в центр (6 баллов), улица Тургенева к Набережной (5 баллов). А крупнейшие пробки зафиксировали на улицах Селезнева, Западном Обходе, 40 лет Победы, Уральской и Ростовском шоссе.

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- Я что пустой должен ехать? Мне только на заправку нужно пять тысяч! Скоро мост закроют, вообще неизвестно как будете ездить, - традиционная вечерняя перепалка пассажиров с водителем автобуса теперь имеет железный аргумент. 12 июля грянет (таки!) начало конца Яблоновского моста: проезд закроется не только для грузовиков, но и для пассажирского транспорта (читайте далее)