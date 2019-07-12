Ахмат - Краснодар 14 июля 2019: Прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу

«Краснодар» начинает новый сезон сложным выездом в Грозный, где встретится с «Ахматом». «Горожане» по итогам прошлого розыгрыша РПЛ завоевали «бронзу», чеченская команда довольствовалась восьмым местом.

СОСТАВЫ ОБНОВЛЕНЫ

В межсезонье «быки» серьезно обновили среднюю линию – клуб покинули Каборе и Перейра, а состав пополнили Камболов, Намли, Вильена и Кайо. Не помогут «Краснодару» Юрий Газинский и Виктор Классон, которые получили серьезные травмы, выступая за сборную.

Состав «Ахмата» покинули четыре футболиста – Родолфо, Плиев, Мохаммади и Балай. Прибыло тоже четверо – голкипер Александр Мелихов, полузащитники Конрад Михалак, Денис Глушаков и форвард Андрес Понсе. Из-за травмы в первом матче не сыграет бразильский полузащитник Раванелли.

Предсезонные сборы команда Рашида Рахимова провела в Австрии, где сыграла шесть контрольных матчей, из которых пять выиграла, а одну завершила вничью.

«Краснодар» также большую часть подготовки провел в Австрии и выиграл Кубок Париматч Премьер у ЦСКА, «Ростова» и «Спартака».

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Ахмат» (ранее Терек») провели 19 официальных встреч – 18 в РПЛ и 1 в Кубке России. «Быки» побеждали 11 раз, грозненцы 6, еще две встречи завершились вничью. Общая разница мячей – 27:19 в пользу «Краснодара». В прошлом сезоне «горожане» не смогли обыграть «Ахмат», уступив дома 0:1, а матч в Грозном завершился со счетом 1:1.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АХМАТ – КРАСНОДАР

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Краснодару» и полагают, что в матче, скорее всего, будет забито два мяча или меньше. Коэффициент на победу «Ахмата» – 3,6, на ничью – 3,2, а на победу «Краснодара» - 2,15.

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