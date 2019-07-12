Поддержка болельщиков и дебют в Лиге Чемпионов: что нужно знать о «Краснодаре» перед стартом сезона

12 июля стартует первый тур Российской Премьер-лиги. Для «Краснодара» новый сезон будет особенным – команда дебютирует в Лиге Чемпионов и начнет свой путь с третьего квалификационного раунда главного евротурнира. При этом в домашнем чемпионате «быки» остаются одними из главных претендентов на чемпионство.

УШЛИ

По окончании прошлого сезона команду покинули три футболиста – у Шарля Каборе и Маурисио Перейры истекли контракты, а с Романом Шишкиным клуб расстался по обоюдному согласию.

Покинул тренерский штаб главной команды Олег Фоменко, теперь он возглавляет «Краснодар-2», выступающий в ФНЛ.

"Краснодар" получил бронзовые медали по итогам сезона 2018/19 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"

БЕЗ ПОТЕРЬ НЕ ОБОШЛОСЬ

Отпуск у оставшихся футболистов «Краснодара» был совсем коротким – менее двух недель. Часть игроков отправилась в сборные, и должна была присоединиться к тренировкам по ходу подготовки к сезону.

Но Виктор Классон и Юрий Газинский получили серьезные травмы и выбыли надолго. Российский полузащитник сможет восстановиться только к ноябрю, а шведу на реабилитацию после разрыва крестообразных связок потребуется как минимум полгода. К счастью, невредимым вернулся с Кубка Америки Кристиан Рамирес.

ПРИШЛИ

«Краснодар» в первую очередь усилил линию полузащиты. В стан «горожан» из «Рубина» перешел 29-летний Руслан Камболов.

Еще одним новичком стал 23-летний бразилец Кайо, его заметили в скромной «Санта-Кларе» из португальской лиги.

Сильными сторонами 25-летнего марокканского датчанина Юнеса Намли, перешедшего из голландского «Зволле», называют дриблинг, умение сыграть практически на любой позиции в средней линии и на обоих флангах нападения, а также отдать тонкий пас.

И самым громким трансфером «Краснодара» в межсезонье стал переход полузащитника сборной Нидерландов Тонни Вильены из «Фейенорда». По некоторым данным, игрок обошелся клубу в сумму от 7,5 до 9 млн евро.

Кроме того, из аренд в «Краснодар» вернулись полузащитник Илья Жигулев, защитник Алексей Грицаенко и румынский нападающий Андрей Иван.

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

Сборы «Краснодар» проводил на домашней базе «Четук» и в Австрии. В первом контрольном матче 20 июня «горожане» сыграли вничью с «Чайкой», а следующие три игры провели уже в Европе в рамках Кубка Париматч Премьер.

Обыграв ЦСКА (1:0), «Ростов» (3:0) и «Спартак» (2:1), «Краснодар» выиграл свой первый трофей в истории. Пусть и в товарищеском турнире.

Клуб выиграл свой первый трофей в истории Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"

После этого состоялись еще два контрольных матча. «Быки» уступили «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советов» (1:2).

ДЕБЮТ И РЕКОРД

«Краснодар» в новом сезоне ждет мощная поддержка болельщиков на домашней 35-тысячной арене. Продано рекордное количество абонементов – 11650.

7 и 13 августа команде предстоит дебют в Лиге Чемпионов. Соперника по третьему квалификационному раунду «горожане» узнают после жеребьевки 22 июля. Это может быть «Порту» или победители пар «Базель»/ПСВ и «Олимпиакос»/«Виктория» Плзень.

В случае успеха в первом противостоянии, «Краснодару» предстоит пройти еще раунд плей-офф, чтобы попасть в группу главного турнира Европы. В случае неудачи, «быки» продолжат путь в уже хорошо знакомой Лиге Европы.

ПРОГНОЗЫ

«Краснодар» считается одним из трех претендентов на чемпионство. Фаворитом РПЛ называют «Зенит», букмекеры оценивают шансы на его победу по итогам сезона коэффициентом 1,95.

Второй претендент на «золото» - московский «Локомотив» с коэффициентом 6.

«Краснодар» замыкает тройку фаворитов. Вероятность его победы в чемпионате оценивают выше, чем ЦСКА и «Спартака», с коэффициентом 7.

Что касается перспектив в еврокубках - многое будет зависеть от благосклонности жребия, но болельщики уже привыкли к том, что за краснодарскую команду им не стыдно.

СОСТАВ ФК «КРАСНОДАР» В СЕЗОНЕ 2019/20

Вратари

Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Андрей Синицын

Защитники

Йон Гудни Фьолусон, Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров

Полузащитники

Юрий Газинский, Виктор Классон, Масиэл Вандерсон, Кристофер Олссон, Виктор Классон, Юнес Намли, Кайо, Тонни Вильена, Руслан Каболов, Дмитрий Стоцкий

Нападающие

Ари, Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Сулейманов, Андрей Иван.