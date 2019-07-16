СК возбудил уголовное дело против директора санатория, отказавшего принять пенсионера из-за возраста

Следователи Лабинского района возбудили уголовное дело в отношении директора санатория «Лаба» Анатолия Шахматова. Ранее правоохранители заинтересовались инцидентом, который произошел в марте 2018 года. Тогда 86-летний Николай Кацко оплатил аванс за путевку в здравницу. За двухместный номер для себя и сопровождающей его родственницы он перечислил по почте всего 11 600 рублей.

- Ему выставили счет, где указали время и условия проживания, - рассказывал «КП» - Кубань» адвокат Виталий Кацко. - После этого Николай Романович пошел в поликлинику, прошел медосмотр и получил санаторно-курортную карту. В ней было написано, что противопоказаний к поездке нет.

Однако отправиться в долгожданный отпуск мужчина так и не смог - получил отказ в размещении. По словам адвоката, в телефонном разговоре представители санатория прямо сказали: «Он у вас слишком старый».

Николай Кацко хотел отдохнуть, а в итоге тратит время на судебные тяжбы.

- После проведенной проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 136 УК «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» в отношении директора санатория «Лаба» Анатолия Шахматова, - подтверждает «КП» - Кубань» Виталий Кацко.

По закону виновника могут наказать штрафом до 300 тысяч рублей, либо лишить права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов, либо лишить свободы на срок до пяти лет.

Кстати, в марте суд встал на сторону пенсионера и решил, что пожилой человек должен получить 110 433 рубля. Это деньги, уплаченные за бронирование путевки, неустойка, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке. 50 тысяч из этой суммы - моральный вред.

И вот очередной суд и снова решение в пользу Николая Кацко, правда, компенсацию снизили почти в 4 раза - до 30 тысяч рублей.

- Что касается кассационной жалобы, то мы направили ее прокурору, чтобы он вышел в президиум с представлением. Рассмотрения еще не было, - добавляет защитник.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Слишком стар»: 86-летний житель Кубани выиграл суд у санатория, отказавшегося продать путевку из-за возраста

86-летний Николай Кацко из Крымска заметил рекламное объявление - в санатории «Лаба» для ветеранов и пенсионеров скидки на путевки. Мужчина воодушевился, давно хотел съездить отдохнуть, а тут - такая удача. Сам он - ветеран труда, малолетний узник концлагеря. До выхода на заслуженный отдых долгие годы работал завхозом в местном колледже (читайте далее)