Подтопленцы из Туапсе: Нас выселяют из пунктов временного проживания

1 июля Юлию Булах с мужем и детьми попросили покинуть центр временного размещения на базе отдыха «Атлант». Подтопленцы после наводнения 24 октября 2018 года остались без жилья, хотя еще до буйства стихии их дом признали аварийным. 7 месяцев они судились за право получить жилищный сертификат. 24 мая Фемида приняла решение одобрить семье сумму 3,3 млн рублей на покупку дома. Юлия с мужем нашли жилье в Туапсе, договорились с собственником и даже успели перевести туда часть вещей. Заехать в дом не имели права, пока власти края не перечислят сумму владельцу недвижимости. В это же время представители администрации Туапсинского района попросили чету Булах покинуть пункт временного размещения.

- 1 июля одну из моих доверительниц Юлию Булах с мужем и тремя детьми выгнали из пункта временно размещения базы отдыха «Атлант», - говорит юрист Евгений Витишко. - Хотя глава Туапсинского района Анатолия Русина заявил, что никто выселен не будет. К сожалению, порядок перечисления денег на счета продавцов такой, что за месяц просто нереально совершить сделку, зарегистрировать ее, и переехать в новое жилье. Никто не желает идти навстречу людям и все обещания - ложь.

Несмотря на это, семья Булах собрали оставшиеся вещи и переехали в квартиру к родителям. 7 человек жили на 49 квадратных метрах в ожидании перечисления средств.

- Администрация каждому оплачивала проживание в сутки на базе отдыха «Атлант» - 400 рублей, - говорит Юлия Булах. – Когда мы выиграли суд 24 мая, нам сказали, что деньги поступят примерно через 30 дней. Мы с мужем нашли дом в Туапсе, перевезли туда часть вещей, но деньги не поступали. Звонили главе Туапсинского района Анатолию Русину и администрацию, нам говорили, что средства поступят со дня на день. Затем к нам пришли из администрации района и попросили 1 июля покинуть базу отдыха, мол, вам ведь одобрили жилищный сертификат, дом нашли. Мы попросили больше отсрочить этот момент до перевода средств собственнику недвижимости, которую договорились купить. Нам на встречу не пошли. Мы собрали вещи и уехали к родителям. Я снова позвонила в ГО и ЧС края, там сказали, что деньги поступят с 20 по 25 июля.

По словам Юлии Булах, вечером 2 июля министерство ГО и ЧС перечислили 2,64 млн рублей собственнику недвижимости. Семья переехала в новый дом на следующий день. Оставшуюся сумму чиновники пообещали перевести позже. В итоге остальные деньги пришли только 17 июля. Хотя в администрации района сообщили, что средства жилищного сертификата выплатили семье полностью - 2 июля.

- По закону, находиться в пункте временного размещения пострадавшим от наводнения можно не больше 6 месяцев, - сообщила в ответе на запрос администрация Туапсинского района. - В данном случае семье суд одобрил господдержку, поэтому им продлили срок нахождения на базе отдыха «Атлант» еще на 30 дней. Воспользоваться жилищным сертификатом семья в этот срок не успела и попросила нас перенести срок переезда с пункта временного размещения до 2 июля. В это же день министерство ГО и ЧС края перечислило деньги на недвижимость. 3 июля семья Булах переехала в новый дом.