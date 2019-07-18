Растрясла клумбу: челябинка в сексуальном комбинезоне станцевала тверк на пляже

Фото: instagram.com/dance_malyshka_girl

21-летнюю танцовщицу из Челябинска Анастасию Малышеву в Сочи уже узнают. Еще бы - сюда она приезжает ежегодно, порой даже устраивает себя два отпуска. Но несомненно каждый ее приезд сопровождается будоражащим тверком, который она не стесняется исполнять в общественных местах.

В июне 2018 года популярная блогер исполнила зажигательный тверк прямо на набережной. На следующий день она станцевала на фоне гор, а позже гипнотизировала своими бедрами прохожих около сочинского отеля. Спустя полгода во время очередного визита на курорт девушка в сексуальных леггинсах зажгла в одном из торговых центров Сочи, чем порадовала посетителей.

А теперь вот зажгла прямо на пляже города-курорта, где сейчас тысячи отдыхающих. Танцовщица в сексуальном цветастом комбинезоне подошла прямо к морю и под энергичную музыку записала тверк. Девушка в очередной раз так крутила бедрами и трясла ягодицами, что зрители от такого танца точно потеряли контроль.

Девушка не стесняется блистать своими формами в Сочи. Фото: instagram.com/dance_malyshka_girl

В кадр туристы не попали. По всей видимости, для записи блогер выбрала раннее утро, когда большинство людей еще спят.

Но все же своим танцевальным видео Анастасия поделилась в Instagram. Стоит сказать, ролик меньше чем за сутки набрал 441 тысячу просмотров.

- Растрясла клумбу! - восхитились подписчики.

Хотя, на первый взгляд, связки кажутся простыми, блогер не раз рассказывала, что ей приходится часами оттачивать свое мастерство в зале.

СПРАВКА «КП»

Тверк, он же бути-дэнс - направление в танце, в движениях которого активно используется работа ягодиц, бедер, живота и рук, при этом остальные части тела почти неподвижны.

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Ах, этот живописный Сочи. На курорте практически круглый год яркая зелень и пальмы, да и погодка благодатная. Неудивительно, что здешние пейзажи не раз становились фоном для выступлений танцоров (читайте далее)

Полуголая челябинка танцует тверк на фоне достопримечательностей Сочи

Популярная танцовщица из Челябинска Анастасия Малышева сейчас отдыхает на Черноморском побережье. Известность 20-летняя девушка получила после того, как стала загружать видео с зажигательным тверком в свой Инстаграм (читайте далее)

Больше миллиона просмотров: Челябинка в сексуальных леггинсах станцевала тверк в сочинском торговом центре

Вот и в этот раз Анастасия устроила настоящий «попотряс». Не обращая внимание на окружающих, она энергично двигалась под музыку, а ее друг снимал происходящее на камеру. В ролик попали и посетители ТЦ, ставшие зрителями (читайте далее)