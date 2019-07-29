В Краснодаре болельщики устроили драку в очереди за билетами на матч с «Порту»

С 29 июля в кассах стадиона «Краснодар» открылись продажи билетов на матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против «Порту» для владельцев карт болельщика. До этого приобрести билеты могли только обладатели абонементов.

С шести часов утра у касс стадиона стала собираться очередь. В девять часов, когда стартовала продажа билетов в очереди уже было несколько сотен человек.

Вместе с тем, в клубе сообщили, что кассы прервут свою работу с 11 до 12:30, после чего билеты можно будет купить и онлайн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722886" frameborder="0"></iframe> Очередь за билетами на матч Краснодар - Порту.

- Уважаемые болельщики! В связи с техническими работами в рамках плана повышения отказоустойчивости системы сервиса «АТОЛ», обратите внимание на изменение времени работы касс стадиона и личного кабинета нашего официального сайта, - предупредили в клубе.

Но принятые меры не сработали. Сайт не выдержал натиска желающих, и страница покупки билетов стала выдавать ошибку 502. Тем не менее, некоторым счастливчикам удалось сделать заказ, о чем они сообщили в официальной группе клуба.

Очередь за билетами на матч Краснодар - ПортуФото: Артём ГНАТЕНКО

В это время у касс толпилась очередь, в которой не обошлось без конфликтов. Более того, потребовалось вмешательство сотрудников полиции.

- В 12:25 от 27-летней местной жительницы поступило обращение. Она рассказала, что неизвестный мужчина толкал и оскорблял ее в очереди за билетами у касс стадиона, - сообщили КП-Кубань в пресс-службе УМВД Краснодара. – На метро прибыл наряд ППС, к этому моменту мужчина скрылся, от пострадавшей принято заявление.

Болельщики продолжают буквально штурмовать кассы, в очереди с утра происходят стычки. На момент написания этого материала возможности купить билет онлайн нет, матч «Краснодар» - «Порту» отсутствует среди предложенных вариантов.

Напомним, «Краснодар» по итогам прошлого сезона впервые в истории вышел в Лигу Чемпионов. В третьем квалификационном раунде «горожане» сыграют против «Порту». Первый матч состоится в Краснодаре 7 августа.

Для владельцев абонементов билеты на этот матч поступили в продажу 23 июля, с 29 июля открылись продажи для обладателей карт болельщика, а с 4 августа стартуют свободные продажи в кассах, если билеты еще останутся.

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- Первыми возможность приобрести билет на матч Краснодар - Порту получают обладатели клубных абонементов сезона 19/20. Продажи ведутся в кассах стадиона и онлайн исключительно на официальном сайте, - сообщают в пресс-службе ФК «Краснодар».

Стоимость билетов на матч Краснодар – Порту – от 350 до 5000 рублей (подробности)

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