«Лига, Лига, Лига, Лига Чемпионов!»: как болельщики встретили ФК «Краснодар» в аэропорту

Исторический матч в истории «быков» завершился победой над именитым португальским клубом со счетом 2:3. Болельщики захотели встретить команду в аэропорту, ведь стало известно, что их любимцы прилетят обратно в 18:10 прямиком из Порту. Весть мгновенно разлетелась по интернету. Чтобы встретить команду, кто-то из-за этого взял раньше отпуск или отпросился с работы, приехал из другого города или прогулял вечернюю пару в университете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726003" frameborder="0"></iframe> Болельщики встречают "Краснодар" в аэропорту.Андрей ГОРЕЛОВ

Подъезжаем к международному терминалу аэропорта. По пути сюда в 300 метрах увидели черный автобус ФК «Краснодар». Еще удивились, а почему это он так далеко стоит. Оказалось, из-за приезда команды мест на парковке значительно уменьшилось и автобусу, даже при всем желании водителя, просто негде было встать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726006" frameborder="0"></iframe> Болельщики встречают "Краснодар" в аэропорту - 4 часть.Андрей ГОРЕЛОВ

У терминала потихоньку собирались фанаты – человек 200. В основном шли семьями, видимо, взрослых попросили об этом дети, которые жаждали получить автограф футболистов. Народ брал с собой мячи, шарфы, флаги, дуделки – обычный арсенал фаната. Детей было практически столько же, сколько и взрослых. Самые маленькие носились в брендированном поло с изображением логотипа «быков» и небольшими флажками. Пока жены развлекали детей, мужики сидели в кафе и обсуждали прошедшую игру, и кто на какой счет поставил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726005" frameborder="0"></iframe> Болельщики встречают "Краснодар" в аэропорту - 3 часть.Андрей ГОРЕЛОВ

- Я ставил на 3:1, - рассказал фанат. – Поэтому для меня второй гол был самый обидный, ставка не прошла, но все равно круто.

- А мы вообще отпуск взяли на день раньше, - рассказывает подруге девушка. – Муж отпросился с работы, а я договорилась с начальством.

В толпе я нашел девушку, которая стояла с тремя картинами Магомед-Шапи Сулейманова, Вильены и Игнатьева. Две из них были нарисованы на белом листе бумаги. Портрет Сулейманова был цветной. Все изображения девушка поместила в рамки и хотела вручить их игрокам.

- Это я рисовала с фотографий, - рассказывает Алина. – Я переписываюсь в Инстаграме с Шапи, Игнатьевым и Вильеной. Договорилась с ними, что нарисую их портрет и передам при встрече.

Алина, которая переписывается с Шапи подарила ему портрет, который сама нарисовалаФото: Андрей ГОРЕЛОВ

Фамилию, кто она и откуда девушка отказалась раскрывать. Известно, что она студентка одного из местных вузов, художник-самоучка. Все творчество она раздала футболистам.

Тем временем оставалось 10 минут до прилета команды. Болельщики разминали голосовые связки кричалкой: «Лига, Лига, Лига, Лига Чемпионов!» Часть фанатской торсиды развернула двухметровый баннер «С победой, быки! Шапи-тайм». Руководил разминкой парень с громкоговорителем в майке ФК «Торпедо».

И тут начали по одному-два выходить футболисты.

С Игнаттьевым чаще всего фотографировались детиФото: Андрей ГОРЕЛОВ

Первым вышел Мартынович, на него тут же накинулись дети, чтобы получить заветный автограф. То же самое происходило практически с каждым игроком. Мурад Мусаев как-то незаметно успел пройти через толпу. Больше всего брали автографы у Шапи, Сафонова, Вильены, Рамиреса и Вандерсона. Все игроки выглядели очень уставшими, но никто не отказывал в памятном фото или автографе. Последним выходил Вандерсон, его настолько задержали болельщики, что автобус команды уехал без него. Позже его подхватил кто-то на синем внедорожнике.

Не обошлось без легендарного болельщика из Камеруна Зомо, который принес собой мяч, чтобы собрать автографы игроков. Он постоянно кричал «Каснодар Чимпеон!» на ломанном русском и шугал народ своим фанатским черно-зеленым гримом, которым он разукрасил свое лицо.

Фанат Зомо собрал автографы всех игроковФото: Андрей ГОРЕЛОВ

Перелет длился 6 часов, игроки сильно устали, их подхватил автобус и увез на базу, готовиться к матчу против «Тамбова». Ведь играть им уже в эту субботу.

А в среду, 21 августа, уже надо лететь в Грецию, чтобы сражаться за выход в групповой этап Лиги Чемпионов с «Олимпиакосом». Ответная игра пройдет 27 августа, уже можно купить билеты.