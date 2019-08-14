2019-08-14T14:03:42+03:00
Спорт

«Быки» затоптали «драконов»

Больше всех победе над «Порту» в раздевалке радовался капитан «Краснодара» [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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"Быки" победили "Порту" со счетом 2:3\ФОТО: ФК "Краснодар""Быки" победили "Порту" со счетом 2:3\ФОТО: ФК "Краснодар"
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Эту победу уже назвали исторической – ФК «Краснодар» впервые вышел в Лигу Чемпионов да еще «наколотил» на выезде голов в ворота одного из самых сильных соперников – «Порту». Эту португальскую команду шесть лет ни один российский клуб, играющий в Лиге Чемпионов, не мог одолеть у них же дома. Последний раз это было в 2013 году – тогда «Зенит» одержал победу над «Порту» со счетом 1:0. А теперь и «быки» смогли. Правда, отыгрались только в ответном матче в Португалии (домашняя встреча не принесла кубанским хлопцам победы). Итог игры – 2:3 в пользу «Краснодара».

Комментарии Сулейманова и Мартыновича после победы над "Порту".Источник: ФК "Краснодар"

После победы в раздевалку «быки» заходили измотанными и спокойными, будто бы так не поняли, что им удалось сотворить. Тишину нарушил раздирающий крик капитана команды Александра Мартыновича: «А-а-а-а-а-а!». И только после этого на португальском и английском стали поздравлять друг друга легионеры клуба. Но как-то спокойно, без эмоций.

Видео из раздевалки ФК "Краснодар".Источник: ФК "Краснодар"

- Сегодня исторический день, мы должны радоваться! - подбодрил уставших игроков главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев. И только после его слов раздевалка взорвалась победными криками и игроки начали обниматься друг с другом.

- Передаю привет всем, кто в нас не верил, - потом пошутил на камеру главная звезда матча, нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Он забил сразу два мяча в ворота «Порту».

Финальный свисток прозвучал за 8 минут до дня рождения президента клуба Сергея Галицкого. Владелец команды поздравил игроков в Твитере. Он приложил фото и две скобки, означающие улыбку.

В свой день рождения владелец клуба поздравил игроков лаконично\ФОТО: Твиттер Сергея Галицкого

В свой день рождения владелец клуба поздравил игроков лаконично\ФОТО: Твиттер Сергея Галицкого

Следующий поединок в Лиге чемпионов будет против греческого «Олимпиакоса» 21 августа на выезде, и 27 августа - в Краснодаре. Уже стартовала продажа билетов.

Послематчевая пресс-конференция тренера "Краснодара".Источник: ФК "Краснодар"

ИСТОЧНИК KP.RU

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