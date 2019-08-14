«Быки» затоптали «драконов»
Эту победу уже назвали исторической – ФК «Краснодар» впервые вышел в Лигу Чемпионов да еще «наколотил» на выезде голов в ворота одного из самых сильных соперников – «Порту». Эту португальскую команду шесть лет ни один российский клуб, играющий в Лиге Чемпионов, не мог одолеть у них же дома. Последний раз это было в 2013 году – тогда «Зенит» одержал победу над «Порту» со счетом 1:0. А теперь и «быки» смогли. Правда, отыгрались только в ответном матче в Португалии (домашняя встреча не принесла кубанским хлопцам победы). Итог игры – 2:3 в пользу «Краснодара».
Комментарии Сулейманова и Мартыновича после победы над "Порту".Источник: ФК "Краснодар"
После победы в раздевалку «быки» заходили измотанными и спокойными, будто бы так не поняли, что им удалось сотворить. Тишину нарушил раздирающий крик капитана команды Александра Мартыновича: «А-а-а-а-а-а!». И только после этого на португальском и английском стали поздравлять друг друга легионеры клуба. Но как-то спокойно, без эмоций.
Видео из раздевалки ФК "Краснодар".Источник: ФК "Краснодар"
- Сегодня исторический день, мы должны радоваться! - подбодрил уставших игроков главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев. И только после его слов раздевалка взорвалась победными криками и игроки начали обниматься друг с другом.
- Передаю привет всем, кто в нас не верил, - потом пошутил на камеру главная звезда матча, нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Он забил сразу два мяча в ворота «Порту».
Финальный свисток прозвучал за 8 минут до дня рождения президента клуба Сергея Галицкого. Владелец команды поздравил игроков в Твитере. Он приложил фото и две скобки, означающие улыбку.
В свой день рождения владелец клуба поздравил игроков лаконично\ФОТО: Твиттер Сергея Галицкого
Следующий поединок в Лиге чемпионов будет против греческого «Олимпиакоса» 21 августа на выезде, и 27 августа - в Краснодаре. Уже стартовала продажа билетов.
Послематчевая пресс-конференция тренера "Краснодара".Источник: ФК "Краснодар"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»