«Не отдам, даже если умрет!»: В Сочи мать отказалась от госпитализации сына

Инцидент произошел в сочинской гостинице «Южная ночь». Здесь в одном из корпусов отдыхала семья Бронкиных, (фамилия изменена – Авт.) приехавшая в отпуск из подмосковной Электростали.

Во время отдыха Марина с 6-летним сыном Ваней (имена изменены - Авт.) ни в чем себе не отказывали: ходили на экскурсии, плавали в море и лакомились здешней едой. После очередного такого обеда мальчику стало плохо. Он пожаловался маме на острую боль в животе. Спазмы были такие сильные, что ребенка бросало то в жар, то в холод, у него пропал аппетит, появилась слабость.

Вот только женщина не торопилась вызывать врачей, не обращалась за помощью она и к персоналу гостиницы. Лишь на четвертые сутки (!) мучений мальчика она набрала «03».

- У ребенка был диагностирован острый гастроэнтерит. Как нам объяснила мать мальчика, болеет он уже 4 дня, при этом сутки он не ходил в туалет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» медики. – Ребенок нуждался в госпитализации, о чем мы сказали матери. Но не успели мы пойти за носилками для ребенка, как услышали категоричное «нет» от родительницы.

Марина настояла, что сын останется в номере гостиницы.

Женщина сама работает врачом.

- Она заявила, что в больницу с ребенком не поедет. Мы попытались объяснить, что опасно оставлять его без специализированной помощи, что возможны разные исходы, вплоть до смерти мальчика. Но ее это не волновало – в итоге нас выпроводили, - добавляют врачи.

Покинув территорию больницы, врачам уже ничего не оставалось, как сообщить о произошедшем правоохранителям. Сейчас идет проверка по данному поводу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Марина – известная в Московской области врач, которая специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи. Она работает в нескольких престижных клиниках, отзывы на медика – положительные. Не исключено, что женщина просто не доверяет незнакомым коллегам, потому решила, что сможет самостоятельно вылечить своего сына.

А тем временем, в Сочи продолжаются разбирательства после смерти в больнице 3-месячного мальчика. Как удалось узнать «КП» - Кубань», малыш родился дома. Более того, родители не поставили ребенка на учет. По документам, его просто не существовало. Занимавшаяся духовными практиками семья была уверена, что помощь медиков их сыну не нужна.

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По словам врача, после того, как малыш появился на свет, у женщины не отошел послед (это оболочка плода у беременных - Авт.). Как правило, если остается хотя бы часть этого органа, то у женщины начинаются проблемы со здоровьем и требуется хирургическое вмешательство. Правда, от госпитализации Екатерина отказалась. По всей видимости, добраться до больницы она решила самостоятельно (читайте далее)