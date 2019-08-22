Тренер «Краснодара»: Результат матча с «Олимпиакосом» для нас не очень комфортный

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса». Он назвал счет 4:0 не очень комфортным для российского клуба, отметив, что влияние на результат оказала травма Реми Кабелла, которого заменили по ходу первого тайма. Есть вероятность, что француз выбыл из строя надолго.

- Результат для нас не очень комфортный. Нам будет сложно отыграть четыре мяча дома. Первый тайм был равным, хотя «Олимпиакос» забил свой момент. Наверное, на ход игры повлияла травма Кабелла. Структура немного нарушилась. Комбинировать и переходить к атакующим действиям во втором тайме стало сложнее, - отметил Сергей Матвеев.

Пресс-конференция после матча Олимпиакос - Краснодар .

Тренер признал, что во второй половине встречи «Краснодару» следовало сыграть сдержаннее. Но текущий результат практически не оставляет российскому клубу надежд на продолжение борьбы в Лиги Чемпионов.

- При счете 0:2 можно было остановиться и перейти к более оборонительным действиям. Но мы сыграли авантюрно, постарались забить и пропустили две контратаки. «Олимпиакос» использовал свои сильные стороны, хорошая игра с его стороны, - заключил специалист.

Ответный матч состоится в Краснодаре 27 августа. Чтобы пройти в группу Лиги Чемпионов, «быкам» нужно выигрывать у соперника с разницей в пять мячей и более. Если этого сделать не удастся, то «Краснодар» попадет в групповой этап Лиги Европы.

Тренер «Олимпиакоса» Педро Мартинш был очень доволен результатом первого матча, но призвал своих ребят не считать, что они уже прошли в групповой этап Лиги Чемпионов.

- В футболе возможно все, что угодно. Мы хорошо сыграли сегодня, но ничто еще не кончено. За эти годы мы видели всякое, и к матчу в России будем готовиться, как если бы счет был 0:0, - сказал португалец, и отметил удачную игру новичка команды Лазаря Ранджеловича, который оформил дубль, выйдя на замену.