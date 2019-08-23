Перестрелка в Краснодаре: врач из травматологии помог скрыться одному из участников стрельбы

Новости по задержанию участников перестрелки в Краснодаре, которая случилась возле Вишняковского рынка в ночь на 21 августа, были самые разные. Сначала различные источники сообщали, что силовики скрутили одного подозреваемого - того самого парня, который стрелял из автомата.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Потом появилась информация уже о пяти задержанных. Ее даже прокомментировали в кубанской полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727679" frameborder="0"></iframe> Комментарий Следкома Кубани по поводу перестрелки в Краснодаре.Ольга СУХОВА

Все это время следователи Следкома, которые и ведут дело, молчали - любая информация могла быть на руку стрелкам, которые тоже читают новости в Сети. И вот в СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, как на самом деле происходило задержание. На совещании в управлении подвели предварительные итоги следствия.

- Четверо участников стрельбы задержаны. Одного нашли в Адлере, где он скрывался у своих друзей. Еще троих задержали в разных частях Краснодара, - пояснил «КП» - Кубань» и.о. руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов. – Участников конфликта было много, и все они должны быть пойманы. Пока задержали четверых его активных участников. Среди них и тот мужчина, который был с охотничьей сайгой. С учетом полученной от них информации, установлены все лица, участвующие в перестрелке. Расследование продолжается.

На совещании в управлении подвели предварительные итоги следствия.Фото: Ольга СУХОВА

Напомним, в ночной перестрелке в районе Вишняковского рынка Краснодара пострадали двое. Было произведено не менее 30 выстрелов. Их на скорой увезли в больницу. Спасти одного из них - 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, не удалось. Он получил два огнестрельных ранения. Второй сейчас находится в клинике с раной предплечья, но он заверял, что просто прохожий и пострадал случайно. Но и его допрашивают следователи.

- Если разделить конфликтующие стороны на две группы лиц, то все задержанные являются членами одной из них, - пояснил руководитель следственного управления по Центральному округу Краснодара Иван Сенгеров. – Они подозреваются в совершении хулиганских действий с применением оружия. Роль каждого сейчас устанавливается, в том числе проверяется и причастность каждого к совершению убийства. Назначены 12 экспертиз, в том числе и генетические, проводится анализ всех видеозаписей, которые как появились в сети, так и тех, которые мы изъяли по линии «Безопасного города».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», среди задержанных - 34-летний Халид, который стрелял в погибшего. Именно он скрывался от силовиков в Адлере.

- Я ехал на море, - заявил задержанный следствию.

И, судя по данным СУ СК, все задержанные собирались загорать на пляжах Абхазии. Именно сюда они планировали сбежать от правосудия. Но оперативники перехватили их паспорта (один загран и два российских), которые им собирались доставить через BlaBlaCar.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727698" frameborder="0"></iframe> Арест участников перестрелки около Вишняковского рынка.Ольга СУХОВА

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 34-летний Халид зарегистрирован в Ставропольском крае. В Краснодаре он жил на съемной квартире. У арестованного две жены, на иждивении - семь детей, но заботы к ним он не проявляет. Все они живут в Германии и в Чечне. Чтобы его не нашли, сбрил бороду, но это не помогло - правоохранители его все равно вычислили. При задержании пытался оказывать сопротивление, но неудачно. На данный момент он уже дал показания правоохранителям, а в зале суда полностью признал свою вину в хулиганстве. Его заключили под стражу на 2 месяца.

34-летний Халид полностью признал вину.Фото: Ольга СУХОВА

Его товарищ, еще один участник перестрелки, 23-летний Шамал, зарегистрированный в Чечне, был задержан 22 августа в Сочи. Он не женат, не имеет детей. Свою вину в хулиганстве признал. Также арестован на 2 месяца.

Какую роль выполнял 23-летний Шамал, предстоит узнать следователям.Фото: Ольга СУХОВА

Еще один их подельник был заключен под стражу ранее. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», на данный момент в отношении четвертого задержанного направлено ходатайство на арест.

- Кроме того, в отдельное производство будем выделять дело по врачу, который оказал помощь одному из раненых, но не сообщил об этом в правоохранительные органы, - сообщили Иван Сенгеров.

Как оказалось, в ночь перестрелки в травмпункт, который находится недалеко от места ЧП, привезли одного из раненых. За 4000 рублей его дружки договорились с хирургом, чтобы тот не заводил медкарту и не сообщал никуда о пациенте с ножевым ранением. Врач зашил ему рану и ночного пациента увезли в неизвестном направлении. Этого мужчину сейчас тоже ищут силовики.

- В адрес министра здравоохранения Кубани вынесем представление о недопущении подобных случаев, - сказал на совещание в кубанском Следкоме, посвященном предварительным итогам расследования дела о перестрелке в Краснодаре, и.о. рукововодителя СУ СК РФ по краю Андрей Маслов. – В отношении врача будет возбуждено уголовное дело.

На данный момент в отношении медика проводится доследственная проверка.

Напомним, Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

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