2019-08-27T15:02:39+03:00
Гандбольный клуб «Кубань»

Гандбольный клуб «Кубань» пополнился новыми игроками

Пришла и воспитанница краснодарской спортшколы
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГК "Кубань"Фото: ГК "Кубань"
Изменить размер текста:

Уже 1 сентября на домашнее поле выйдут на первую игру в новом сезоне гандболистки «Кубани». Желто-зеленые сразятся в Чемпионате России с «Астраханочкой». На поле «Кубань» выйдет в обновленном составе.

- Несколько игроков этим летом покинули клуб, у них закончились контракты, - рассказал гендиректор ГК «Кубань» Сергей Вальтер. – В клуб пришли шесть новичков: Татьяна Захарова, она раньше выступала за звенигородскую «Звезду», из этого же клуба к нам перешла Дарина Шулега – она вратарь, Валерия Бараник из «Ростов-Дона», Виктория Долина , которая играла в АГУ-«Адыиф». А еще к нам пришла воспитанница краснодарской гандбольной школы Ирина Клименко.

По итогам сезона «Кубань» покинули восемь игроков – Виктория Жилинскайте, Лада Самойленко, Юлия Голикова, Полина Каплина, Виктория Польшикова, Валентина Гончарова, Валерия Христенко и Алина Мороз. Жилинскайте, Каплина, Самойленко и Гончарова перешли во вновь созданный московский клуб ЦСКА.

Не увидят болельщики на поле и Яну Савинову - она готовиться стать мамой.

Сменился у «Кубани» в новом сезоне и капитан команды. Им стала Диана Голуб – самый лучший игрок клуба по итогам прошлого сезона.

Но радикальные перемены в команде связаны с главным тренером. Евгений Трефилов, который возглавлял «Кубань» последние шесть лет, теперь будет заниматься другой работой. У него новая должность – почетный президент ГК «Кубань». То есть на тренерской скамейке легенду гандболу болельщики больше не увидят.

- Но я буду ходить на игры в качестве зрителя, - сказал Евгений Трефилов. – А еще буду присутствовать на тренировках, помогать команде. Думаю, до Нового года я еще буду рядом с командой.

Евгений Васильевич сообщил, что пока еще сам не понимает, в чем будет заключаться его работа.

Евгений Трефилов больше не главный тренер "Кубани"

Евгений Трефилов больше не главный тренер "Кубани"

- Хочу принести пользу «Кубани», это мой клуб, моя родина. Сегодня я в кубанском окопе, и буду болеть за «Кубань» все равно, - улыбнулся Трефилов.

Хотя знаменитый тренер, который привел женскую сборную России к золоту Олимпиады в Рио, и который недавно стал вице-президентом Федерации гандбола России, готов работать не только с «Кубанью»,

- Хотелось бы помочь таким командами, как Майкоп, Ижевск, Уфа, Подмосковье. Если, конечно, тренеры захотят, - пояснил Трефилов.

Тренером гандбольной «Кубань» вместо Трефилова стал Денис Сайфулин.

ИНТЕРВЬЮ

«Гандбол - это такое дырявое одеяло, которое натягиваешь на подбородок, а ноги голые»: Евгений Трефилов о Евро-2018 и подготовке спортсменов

С чемпионата Европы по гандболу женская сборная России вернулась с серебряными медалями. Первое свое интервью после Евро-2018 главный тренер национальной команды, он же тренер ГК «Кубань», Евгений Трефилов дал радио «Комсомольская правда».

Евгений Васильевич пришел на радио «КП» вместе с игроком сборной, спортсменкой «Кубани» Антониной Скоробогатченко. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии российский гандбол, как обстоят дела у «Кубани», и ответил на вопросы слушателей (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гандбольный клуб «Кубань»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сочи турист из Орла потребовал вернуть деньги за билет в «Комнату страха» из-за того, что его дочь испугалась
В Краснодаре задержали двух парней, которые изнасиловали девушку
Бывший заместитель мэра Ростова возглавил Лазаревский район Сочи
Орлята на волнах «Детского радио»
Полторы тысячи орлят услышат песни о Родине
В Московском микрорайоне Краснодара откроют школу на 3 тысячи мест
С чего начать инвестиционную стратегию, рассказали в «БКС Брокер»
В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу
В Темрюке 10-летний мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койку
В Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу
Аллея трудовой славы Геленджика увеличилась на 20 имен
Геленджик отметил 188-й день рождения
Общественники оценили качество реализации дорожного нацпроекта на Кубани
Где жить семьям с детьми в Краснодаре?
Краснодар чистят от «визуального мусора» и незаконной рекламы
В Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать
В Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП
Дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко начнут слушать заново
В Краснодарском крае завершилась экспедиция «Кубанская кругосветка»
В Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментам
В одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление
В Сочи житель ближнего зарубежья заказал поджог одного из местных кафе
В Туапсинском районе задержали домушника
В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный свет
В Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотива
Температура воды в Черном море 27 августа 2019 года: в Сочи и Туапсе комфортнее всего купаться
Краснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатита
Восемь промышленных предприятий Краснодарского края получат субсидии из бюджета