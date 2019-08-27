Гандбольный клуб «Кубань» пополнился новыми игроками

Уже 1 сентября на домашнее поле выйдут на первую игру в новом сезоне гандболистки «Кубани». Желто-зеленые сразятся в Чемпионате России с «Астраханочкой». На поле «Кубань» выйдет в обновленном составе.

- Несколько игроков этим летом покинули клуб, у них закончились контракты, - рассказал гендиректор ГК «Кубань» Сергей Вальтер. – В клуб пришли шесть новичков: Татьяна Захарова, она раньше выступала за звенигородскую «Звезду», из этого же клуба к нам перешла Дарина Шулега – она вратарь, Валерия Бараник из «Ростов-Дона», Виктория Долина , которая играла в АГУ-«Адыиф». А еще к нам пришла воспитанница краснодарской гандбольной школы Ирина Клименко.

По итогам сезона «Кубань» покинули восемь игроков – Виктория Жилинскайте, Лада Самойленко, Юлия Голикова, Полина Каплина, Виктория Польшикова, Валентина Гончарова, Валерия Христенко и Алина Мороз. Жилинскайте, Каплина, Самойленко и Гончарова перешли во вновь созданный московский клуб ЦСКА.

Не увидят болельщики на поле и Яну Савинову - она готовиться стать мамой.

Сменился у «Кубани» в новом сезоне и капитан команды. Им стала Диана Голуб – самый лучший игрок клуба по итогам прошлого сезона.

Но радикальные перемены в команде связаны с главным тренером. Евгений Трефилов, который возглавлял «Кубань» последние шесть лет, теперь будет заниматься другой работой. У него новая должность – почетный президент ГК «Кубань». То есть на тренерской скамейке легенду гандболу болельщики больше не увидят.

- Но я буду ходить на игры в качестве зрителя, - сказал Евгений Трефилов. – А еще буду присутствовать на тренировках, помогать команде. Думаю, до Нового года я еще буду рядом с командой.

Евгений Васильевич сообщил, что пока еще сам не понимает, в чем будет заключаться его работа.

Евгений Трефилов больше не главный тренер "Кубани"

- Хочу принести пользу «Кубани», это мой клуб, моя родина. Сегодня я в кубанском окопе, и буду болеть за «Кубань» все равно, - улыбнулся Трефилов.

Хотя знаменитый тренер, который привел женскую сборную России к золоту Олимпиады в Рио, и который недавно стал вице-президентом Федерации гандбола России, готов работать не только с «Кубанью»,

- Хотелось бы помочь таким командами, как Майкоп, Ижевск, Уфа, Подмосковье. Если, конечно, тренеры захотят, - пояснил Трефилов.

Тренером гандбольной «Кубань» вместо Трефилова стал Денис Сайфулин.

ИНТЕРВЬЮ

«Гандбол - это такое дырявое одеяло, которое натягиваешь на подбородок, а ноги голые»: Евгений Трефилов о Евро-2018 и подготовке спортсменов

С чемпионата Европы по гандболу женская сборная России вернулась с серебряными медалями. Первое свое интервью после Евро-2018 главный тренер национальной команды, он же тренер ГК «Кубань», Евгений Трефилов дал радио «Комсомольская правда».

Евгений Васильевич пришел на радио «КП» вместе с игроком сборной, спортсменкой «Кубани» Антониной Скоробогатченко. В прямом эфире тренер откровенно рассказал о том, как прошел чемпионат, в каком состоянии российский гандбол, как обстоят дела у «Кубани», и ответил на вопросы слушателей (читайте далее)