Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019: прямая онлайн-трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов

День, когда нужно чудо. «Краснодар» принимает «Олимпиакос» после разгрома в Греции со счетом 4:0. Чтобы пройти в групповой этап Лиги Чемпионов впервые в своей истории, «быкам» нужно отыграть это отставание. Подобные подвиги удавались немногим, но в Краснодаре верят в камбэк. В случае неудачи, «горожане» отправятся в групповую стадию Лиги Европы.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019

Первая официальная встреча соперников состоялась на прошлой неделе. «Краснодар» был сломлен, надолго потерял Реми Кабелла и потерпел разгромное поражение со счетом 4:0, пропустив три гола в последние 15 минут матча.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,05, на ничью – 3,55, на победу «Олимпиакоса» - 3,65.

Прогноз на матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019

«Краснодар» выиграет на домашней арене.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Олимпиакос можно посмотреть 27 августа, она начнется в 22:00 по московскому времени на каналах Матч и МатчПремьер.

Трансляция матча Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru