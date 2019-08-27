Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019: прямая онлайн-трансляция ответного матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов
День, когда нужно чудо. «Краснодар» принимает «Олимпиакос» после разгрома в Греции со счетом 4:0. Чтобы пройти в групповой этап Лиги Чемпионов впервые в своей истории, «быкам» нужно отыграть это отставание. Подобные подвиги удавались немногим, но в Краснодаре верят в камбэк. В случае неудачи, «горожане» отправятся в групповую стадию Лиги Европы.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019.
Статистика личных встреч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019
Первая официальная встреча соперников состоялась на прошлой неделе. «Краснодар» был сломлен, надолго потерял Реми Кабелла и потерпел разгромное поражение со счетом 4:0, пропустив три гола в последние 15 минут матча.
Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,05, на ничью – 3,55, на победу «Олимпиакоса» - 3,65.
Прогноз на матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019
«Краснодар» выиграет на домашней арене.
Где смотреть онлайн матч Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019
Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Олимпиакос можно посмотреть 27 августа, она начнется в 22:00 по московскому времени на каналах Матч и МатчПремьер.
Трансляция матча Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019
За текстовой трансляцией матча Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru
Краснодар - Олимпиакос 27 августа 2019: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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