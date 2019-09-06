Непогода на Черноморском побережье 6 сентября 2019: в Сочи после залпового ливня сошли сели, а в Джубге бушевал смерч
Жителям Краснодарского края, привыкшим к зною, природа подготовила осенний «подарок». К счастью, о нем заранее предупредили синоптики. В ночь на 6 сентября на Сочи обрушился залповый ливень. В Хостинском районе выпало 60 миллиметров осадков - это почти месячная норма!
Фото: vk.com/this_is_sochi
Машины «захлебнулись», люди преодолевали дистанции прыжками, правда, большинство шли прямо по колено в воде.
Ливень в Сочи Видео: instagram.com/visheva_tour.
Ливни даже вызвали сели. В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около тысячи кубометров. Там уже работает тяжелая техника. Правда, к полудню обещают движение автомобилей восстановят. Как стало известно, дорога ведет к пяти населенным пунктам - Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое озеро и Воронцовка, но имеется альтернативный проезд через село Каштан.
Последствия ночного дождя в Сочи Видео: instagram.com/visheva_tour.
- В ликвидации происшествия задействовано 20 человек, 7 единиц техники, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пострадавших в ЧП нет.
Фото: vk.com/this_is_sochi
Также стало известно, что на Новороссийском шоссе сошел сель.
- Из-за этого перекрыта дорога и отключен газ в 30 домах, - сообщили в сочинской администрации. - Техника здесь также работает. Специалисты «Горгаза» восстановят подачу газа.
Ливень в Сочи Видео: instagram.com/rmhunteress.
Жителям Центрального и Хостинского районов курорта даже потребовалась помощь спасателям.
- В первый раз они выезжали в 04:45 утра на улицу Чапаева, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Из-за осадков и схода грунта есть угроза обрушения подпорной стены на частный одноэтажный дом. В этом жилище жила семья с тремя детьми.
Фото: vk.com/this_is_sochi
Сотрудники ведомства эвакуировали беременную женщину с детьми к соседям соседей. Информацию об угрозе разрушения передали в Единую диспетчерскую службу Сочи.
Практически в это же время спасатели выезжали в район остановки – санаторий «Красный Штурм». Здесь из-за дождя подтопило участок автодороги, на котором было авто. Внутри был водитель, который не мог выйти. Прибыв на место, сотрудники МЧС эвакуировали 32-летнего жителя Москва.
На данный момент уровень рек Сочи не превысил неблагоприятных отметок. Подтопленных жилищ нет.
А ЭТО ВРЕМЯ
В Джубге бушевал смерч
Водный вихрь запечатлели отдыхающие, которые лежали на побережье. Смерч сформировался в нескольких сотнях метрах от берега. Опасности для людей он не представлял, так как не вышел на берег, а распался в акватории Черного моря
Смерч в Джубге Видео: instagram.com/anka_pansies.
ВАЖНО!
Штормовое предупреждение на всей территории края будет действовать 6 и 7 сентября. Как сообщали ранее синоптики, в эти дни ожидается сильный ливень с грозой и градом и шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду. В акватории Черного моря от Анапы до поселка Магри могут формироваться смерчи.
- На малых реках реки Кубань в юго-восточной, юго-западной территории края, на реках Адыгеи и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Прогнозируют непогоду и в кубанской столице. В случае возникновения ЧС звоните по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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