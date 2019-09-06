Непогода на Черноморском побережье 6 сентября 2019: в Сочи после залпового ливня сошли сели, а в Джубге бушевал смерч

Жителям Краснодарского края, привыкшим к зною, природа подготовила осенний «подарок». К счастью, о нем заранее предупредили синоптики. В ночь на 6 сентября на Сочи обрушился залповый ливень. В Хостинском районе выпало 60 миллиметров осадков - это почти месячная норма!

Фото: vk.com/this_is_sochi

Машины «захлебнулись», люди преодолевали дистанции прыжками, правда, большинство шли прямо по колено в воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730450" frameborder="0"></iframe> Ливень в Сочи Видео: instagram.com/visheva_tour.

Ливни даже вызвали сели. В районе села Калиновое озеро на дорогу сошел сель объемом около тысячи кубометров. Там уже работает тяжелая техника. Правда, к полудню обещают движение автомобилей восстановят. Как стало известно, дорога ведет к пяти населенным пунктам - Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое озеро и Воронцовка, но имеется альтернативный проезд через село Каштан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730447" frameborder="0"></iframe> Последствия ночного дождя в Сочи Видео: instagram.com/visheva_tour.

- В ликвидации происшествия задействовано 20 человек, 7 единиц техники, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте происшествия работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пострадавших в ЧП нет.

Фото: vk.com/this_is_sochi

Также стало известно, что на Новороссийском шоссе сошел сель.

- Из-за этого перекрыта дорога и отключен газ в 30 домах, - сообщили в сочинской администрации. - Техника здесь также работает. Специалисты «Горгаза» восстановят подачу газа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730465" frameborder="0"></iframe> Ливень в Сочи Видео: instagram.com/rmhunteress.

Жителям Центрального и Хостинского районов курорта даже потребовалась помощь спасателям.

- В первый раз они выезжали в 04:45 утра на улицу Чапаева, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Из-за осадков и схода грунта есть угроза обрушения подпорной стены на частный одноэтажный дом. В этом жилище жила семья с тремя детьми.

Фото: vk.com/this_is_sochi

Сотрудники ведомства эвакуировали беременную женщину с детьми к соседям соседей. Информацию об угрозе разрушения передали в Единую диспетчерскую службу Сочи.

Практически в это же время спасатели выезжали в район остановки – санаторий «Красный Штурм». Здесь из-за дождя подтопило участок автодороги, на котором было авто. Внутри был водитель, который не мог выйти. Прибыв на место, сотрудники МЧС эвакуировали 32-летнего жителя Москва.

На данный момент уровень рек Сочи не превысил неблагоприятных отметок. Подтопленных жилищ нет.

А ЭТО ВРЕМЯ

В Джубге бушевал смерч

Водный вихрь запечатлели отдыхающие, которые лежали на побережье. Смерч сформировался в нескольких сотнях метрах от берега. Опасности для людей он не представлял, так как не вышел на берег, а распался в акватории Черного моря

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730462" frameborder="0"></iframe> Смерч в Джубге Видео: instagram.com/anka_pansies.

ВАЖНО!

Штормовое предупреждение на всей территории края будет действовать 6 и 7 сентября. Как сообщали ранее синоптики, в эти дни ожидается сильный ливень с грозой и градом и шквалистое усиление ветра до 20-22 метров в секунду. В акватории Черного моря от Анапы до поселка Магри могут формироваться смерчи.

- На малых реках реки Кубань в юго-восточной, юго-западной территории края, на реках Адыгеи и Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прогнозируют непогоду и в кубанской столице. В случае возникновения ЧС звоните по телефону 112.