2019-09-06T17:17:49+03:00
Происшествия

Град и молнии: Стихия ударила по Краснодару

Жители города запечатлели разбушевавшуюся непогоду [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/_allalove_Фото: instagram.com/_allalove_
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Последствия обрушившегося на Черноморском побережье залпового ливня спасатели почти устранили. Напомним, в Хостинском районе Сочи выпало 60 миллиметров осадков - это почти месячная норма! Машины «захлебнулись», люди преодолевали дистанции прыжками, правда, большинство из них шли прямо по колено в воде. Ливни даже вызвали сели. И вот циклон добрался до Краснодара.

Непогода в Краснодаре.Евгения ХИЛЬКО

Шквалистый ветер пригнал к городу черные тучи, которые разверзлись потоком воды. В небе сверкали молнии, а в какой-то момент пошел сильный град.

Фото: instagram.com/_allalove_

Фото: instagram.com/_allalove_

В центре Краснодара выпали мелкие льдинки, а вот на окраинах размеров «снарядов» был со спичечный коробок.

Фото: instagram.com/_allalove_

Фото: instagram.com/_allalove_

К счастью, из-за града никто из краснодарцев не пострадал. Однако в Сети автовладельцы сообщают о повреждениях после стихии.

Град в Краснодаре Видео: instagram.com/_allalove_.

Из-за сильного ливня транспорт по улицам движется с трудом - лужи на некоторых улицах доходят до верхнего края арок колес.

В центре Краснодара транспорт едет с трудом. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В центре Краснодара транспорт едет с трудом.Фото: Евгения ХИЛЬКО

По словам очевидцев, на улице Ставропольской сильный ветер повалил дерево, которое перекрыло дорогу. На место уже выехали экстренные службы города.

Краснодарцы успели запечатлеть капризы природы и выложили фото и видео с непогодой в соцсети.

Сейчас погода уже наладилась, однако штормовое предупреждение в кубанской столице действует до конца 7 сентября. В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 112.

КСТАТИ

На Кубанской Набережной ветром снесло забор

Металлическим ограждением была огорожена местная стройка.

Упал забор Фото: Александр РАЙКО

Упал заборФото: Александр РАЙКО

- Забор рухнул на припаркованные рядом машины, - рассказал сайту «КП»-Кубань» проходивший мимо Александр Райко. – Несколько автомобилей поцарапаны.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Конструкции забора поцарапали автомобиль Фото: Александр РАЙКО

Конструкции забора поцарапали автомобильФото: Александр РАЙКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

После ливня город встал в 9-бальных пробках

Над краевой столицей нависли тучи, которые потом «обрадовали» горожан ливнем с градом и шквалистым ветром. Кто-то нашел повод порадоваться такому разгулу стихии, а вот автолюбителям приходится не сладко.

- Город стоит. Пробки – 9 баллов, - говорит популярный сервис Яндекс-пробки.

Стоит отметить, что такая ситуация для краевой столицы не в новинку. После каждого сильного дождя автомобильное движение в городе практически замирает. Люди часами простаивают в пробках по дороге домой. Осложняется ситуация и тем фактом, что сегодня – пятница, а в этот день поток машин на улицах краевого центра особенно плотный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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