Итоги выборов 8 сентября в Краснодарском крае: Явка составила 62,7%, серьезных нарушений нет

В Краснодарском крае подводят итоги единого дня голосования 8 сентября. Завершились 539 избирательных кампаний. Возможность выбрать своего кандидата имели около двух миллионов жителей региона. По данным избикома, воспользовались ей 62,7% избирателей.

- Общая активность избирателей по Краснодарскому краю в единый день голосования 8 сентября 2019 года составляет 62,7%. Активность избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 составила 67,86%, - сообщили в Избирательной комиссии Краснодарского края.

Депутатом ЗСК по итогам голосования на территории Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов стал единоросс Сергей Чвикалов, получивший поддержку подавляющего большинства избирателей.

Кандидат в депутаты городской думы Геленджика Артем Капустин, имеющий в биографии погашенную судимость за организацию занятия проституцией, получил всего 24 голоса и проиграл кандидату от «Единой России» Александру Алексееву.

Много внимания было приковано к выборам в Усть-Лабинском районе. Согласно предварительным итогам, местные жители отдали предпочтение самовыдвиженцам, которые могут получить девять мест в городском совете райцентра, второе место у «единороссов» и третье у кандидатов от КПРФ. В новый совет войдет экс-глава Усть-Лабинска Сергей Выскубов, который победил в своем округе.

Специалисты отмечают, что выборы на Кубани 8 сентября прошли без серьезных нарушений.

- Приходили отдельные жалобы на председателей участковых комиссий, однако после проверки мы понимали, что во многом это обусловлено некомпетентностью жалующихся. По мнению нашей организации, все в рамках закона, как и действия членов участковых комиссий. У нас есть общие каналы коммуникации с другими регионами, но каких-либо сообщений, заслуживающих внимания в отношении нашего края, попросту не было. Полагаем, все дело в той подготовке, которая велась перед выборами, - рассказала председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» Антонина Горбатюк.

Руководитель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова рассказала, что в ситуационный центр не поступало информации, связанной с серьезными нарушениями избирательного процесса.

Единый день голосования омрачился трагедией, произошедшей в Отрадненском районе. В ДТП на дороге станица Отрадная - станица Спокойная - село Гофицкое погибли члены частковой избирательной комиссии № 38-49 Подгорненского сельского поселения Александр Ахизаров, Татьяна Ахизарова, Анна Осика и работавший на участке наблюдатель Инна Николаевна Селина. Погибшие везли документы в территориальную комиссию.

Их автомобиль «Мазда» в лобовую столкнулся с«Хондой», которая перевозила пасеку. Ее водитель тоже погиб.

- Члены избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники аппарата скорбят и выражают соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении краевого избиркоме.

Глава ЦИК Элла Памфилова почтила память погибших на служебном посту минутой молчания.