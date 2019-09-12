На знаменитом озере в Ейске появились загадочные круги

О том, что Краснодарский край облюбовали НЛО, не знает, наверное, только ленивый. В последние годы уфологи часто замечают подозрительную активность других цивилизаций. В основном находят таинственные круги на полях Новокубанского и Гулькевичского районов. Но были случаи, когда загадочные пиктограммы были обнаружены в Адыгее. В июне 2015 года на одном из пшеничных полей в Гиагинском районе местный житель нашел таинственные круги. Их происхождения никому не было известно - образовались они внезапно. Ночью. Всего на поле было семь больших окружностей разного диаметра. Некоторые доходили до 13 метров.

В июне 2019 года сложные геометрические рисунки заметили неподалеку от станицы Фастовецкой в Тихорецком районе, причем с вертолета, так как с трассы они были не видны.

А на днях загадочные круги появились на знаменитой достопримечательности в Ейске - Ханском озере. Место это пользуются популярностью у туристов. А все благодаря необычной по составу лечебной грязи, за которой едут из разных уголков страны. Именно на поверхности высохшего озера местные жители обнаружили необычные следы.

Пока одни уверены, что это послание, которое оставили внеземные цивилизации, другие нашли причину появления кругов - автомобильные шины. Чтобы сделать красивый снимок или набрать целебной грязи, многие туристы подъезжают, как можно ближе к озеру. После дождей водители частенько попадают в ловушку - начинают буксовать. Так что «бублики» на поверхности, скорее всего, оставил незадачливый автомобилист.

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Отправляясь в лагерь к уфологам, мы ожидали увидеть кого-нибудь похожего на Малдера и Скалли, много людей в объемных защитных костюмах и тонны сложновообразимой техники. Потом представили кучку закомплексованных мужчин, которые в обнимку с бутылкой пива или чего покрепче, затаив дыхание, вглядываются в небо и в каждой звезде видят тайный знак. Все получилось иначе (читайте далее)