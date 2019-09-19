В Краснодаре устранили последствия ураганного ветра

Ураганный ветер, обрушившийся на Краснодар, натворил дел. Он ломал деревья - большие ветки упали на территории четырех детских садов - № 84, 85, 104, 208. Также деревья и ветки рухнули на территории двух школ - № 19 и 84. А около школы №53 большая ветка повредила провода. К счастью, никто не пострадал. А все потому, что с самого утра занятия в школах и детсадах на свежем воздухе отменили.

Кроме того, из-за сильного порыва даже упала стрела башенного крана на улице Восточно-Кругликовской.

На улице Восточно-Кругликовской упала стрела башенного крана

Уже утром 19 сентября стало известно, что еще одно дерево упало на машину около стадиона «Динамо». Водителя в автомобиле в этот момент не было.

Дерево упало на машину.

Как сообщили в городской администрации, все последствия непогоды устранены. В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали, что специалисты продолжают контролировать ситуацию в круглосуточном режиме, все поступившие заявки оперативно переданы в работу, в первую очередь ветви распиливают и вывозят с проезжих частей и с тротуаров.

В течение дня также освободили от упавших веток территория четырех детских садов и двух школ.

Деревья падали на территории детских садов Фото: администрация Краснодара

Несмотря на то, что стихия успокоилась, жителей Краснодара просят быть осторожными. Ветер полностью стихнет лишь к вечеру 19 сентября. Потому власти города по возможности отложить прогулки в парках.

Правда, по словам синоптиков, сильный ветер пригонит холодный фронт. Ясная погода сменится на дождливую, а отметки на термометрах резко пойдут вниз.

- В пятницу, 20 сентября, в Краснодаре ожидается ливень. Температура воздуха днем около 14-15 градусов тепла, ночью - опустится до 7 градусов, - сказали метеорологи.

Погода подпортит краснодарцам и выходные. В субботу также прогнозируется дождь. Выше 16 градусов днем температура не поднимется. Так что на празднования Дня города обязательно захватите зонт или дождевик. И конечно же, одевайтесь теплее.

ВАЖНО!

Номера телефонов для вызова экстренных оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций: 214-33-36 и 112.

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