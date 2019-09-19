2019-09-19T13:44:37+03:00
Происшествия

Владелец перевернувшегося около Джубги катера, где погибли две женщины, пустился в бега

Его объявили в федеральный розыск [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сергей Гончаров скрылся в неизвестном направлении.Сергей Гончаров скрылся в неизвестном направлении.
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42-летнего владельца перевернувшегося около Джубги катера «Атолл» сейчас ищут по всей России. Как оказалось, сразу после трагедии он пустился в бега.

- 19 августа во время следственных действий Сергей Гончаров покинул кабинет следователя Краснодарского СОТ ЮСУТ СК России и скрылся, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УТ МВД России по ЮФО. - О том, куда он направился, неизвестно. Его местонахождение сейчас также не установлено.

Напомним, 5 июля в 17:50 минут в поселке Джубга в 100 метрах от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер. На борту катера находились 43 человека, 37 из них доставлены на берег. В результате ЧП погибли две женщины.

Фото: Южного СУТ СК России

Фото: Южного СУТ СК России

Причиной трагедии мог стать банальный перегруз. На борту судна находились 43 пассажира, хотя должно было быть в три, а то и в четыре раза меньше. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта «Атолл» Дмитрий Сребный объяснил аварию патологической и преступной жадностью тех, кто перевозил на катере такое большое количество человек.

Кроме того, катер должны были списать еще в 2014 году, но продолжали эксплуатировать, не думая о последствиях.

После ЧП было возбуждено уголовное дело. Капитана катера тогда задержали, а вот владельца не успели. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.

- В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению этого преступления владельца маломерного судна «Атолл», - добавляют в УТ МВД России по ЮФО. - Это подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, а также результатами иных оперативно-розыскных мероприятий.

ВАЖНО!

Сергей Гончаров родом из села Донского Ставропольского края. На вид мужчине 40-45 лет, волос короткий, лицо круглое, рост 175-180 сантиметров, особая примета – родинка на лобной части головы.

Просьба в случае установления личности подозреваемого сообщить инициатору розыска по телефонам: 8-918-173-73-25, 8-861-214-32-29 или по телефонам 02, 102, 112.

На Черном море перевернулся катамаран.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ЧП в Черном море: около Джубги перевернулся прогулочный катамаран

Вечером 5 июля около 17:50 в Черном море недалеко от Джубги перевернулся прогулочный катамаран.

По уточненным данным,на борту находилось 43 человек, 37 из них доставлены на берег, есть пострадавшие, известно как минимум о двоих погибших.

- На берег доставлены 33 взрослых и четверо детей, - сообщил источник в экстренных службах региона (читайте далее)

«Владелец слишком жадный»: перевернувшийся около Джубги катер должны были утилизировать еще в 2014 году

- Судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет, - сказал Дмитрий Сребный. - После шести лет должна была производиться его утилизация (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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