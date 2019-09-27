«Убило одного, пусть плохо будет всем!»: краснодарка возмутилась массовым спилом деревьев

После страшной трагедии в детсаду №48, когда поваленным деревом убило ребенка, начали проверять территории дошкольных учреждений.

В детском саду погибла девочка, которой не исполнилось и три года.

Проехавшись лишь по трети из всех адресов, выяснилось, что под спил пойдут 832 дерева, обрезать ветки должны у еще 487 зеленых насаждений.

От таких цифр краснодарские мамочки не в восторге. Многие из них бьют тревогу.

После обследований выданы порубочные билеты на удаление 832 и обрезку 487 зеленых насаждений. Фото: krd.ru

- Я забирала своих детей из сада №135. Воспитатели рассказали, что приезжала комиссия и пометила под спил все деревья на территории! Чтобы вы понимали, это не только старый многолетний дуб, который один человек не обхватит, это и молодые деревья, которым 10-15 лет. Трагедия случилась в одной семье, но пусть плохо будет всем! - возмущенно рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» многодетная мама Александра. - Я вижу, что пытаются просто избавиться от проблемы. Нет деревьев - нет забот. Никто не тревожится о детях. Только подумайте, у нас жара с апреля по сентябрь. Деревья являются естественным терморегулятором, тенью, очисткой воздуха, да и просто создают красоту и уют.

Краснодарка против массового спила деревьев в детсадах.

Теперь же, по словам Александры, будут пеньки, а малыши будут страдать от перегрева.

- К тому же пометили деревья только на территории детсада. Те, что растут за забором, трогать не будут. А вдруг они тоже упадут? Это же касается и навесов. Где гарантия, что сильный ветер не повалит столбы, которые вкапывали работники детсада, - добавляет женщина.

Сейчас Александра вместе с родительницами детей, которые ходят в одну группу, хотят написать письма в администрацию. Чтобы сохранить деревья, на помощь они позвали юриста.

- Мы готовы ежемесячно дополнительно платить по 100 рублей, чтобы некая комиссия проверяла деревья и спиливала только сухие, не трогая те, здоровые и красивые, что растут десятки лет.

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