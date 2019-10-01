Осужденный экс-директор «Водоканала» Сочи стал фигурантом новых уголовных дел

Бывший директор МУП «Водоканал» Сочи Сергей Винарский, ранее осужденный за превышение должностных полномочий, стал фигурантом двух новых уголовных дел по той же статье. В июне Винарский был осужден на 1 год и 5 месяцев лишения свободы за то, что бесплатно подключил многоквартирный дом к сетям.

Теперь следователям стало известно, что директор водоканала без согласования с администрацией заключил «экономически необоснованный договор с коммерческой организацией на оказание услуг по хранению имущества предприятия».

- Это привело к оплате услуг на сумму свыше 500 тысяч рублей и возникновению кредиторской задолженности в размере более 55 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе СК. - Действия обвиняемого повлекли для предприятия тяжкие последствия.

Вместе с тем Винарский допустил безвозмездное заключение договоров с потребителями в 2017-м году, из-за чего предприятие не получило более двух миллионов рублей.

А в сентябре 2018-го года руководитель водоканала не стал пользоваться услугами штатных сотрудников правового управления и заключил договоры оказания юридических услуг со сторонними организациями на 9 миллионов рублей.

- Фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СК России.

ДОСЬЕ КП

Сергей Винарский родился в Киеве 16 мая 1960 года, где окончил индустриальный техникум. После этого учился в Братском индустриальном институте. С 1987 по 2012 годы работал в «Иркутскэнерго», с 2012 года – генеральный директор водоканала в Иркутске, с 2016-го - в Саратове, затем перешел на работу в Сочи.

Сергей Винарский был задержан правоохранителями в Сочи в октябре 2018-го в один день с директором департамента архитектуры курорта Владимира Малова и вице-мэром Иваном Бомбергером.