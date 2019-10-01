2019-10-01T13:49:45+03:00
Общество

Осужденный экс-директор «Водоканала» Сочи стал фигурантом новых уголовных дел

Сергея Винарского снова обвиняют в превышении должностных полномочий
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Сергей Винарский снова обвиняется в превышении должностных полномочийСергей Винарский снова обвиняется в превышении должностных полномочий
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Бывший директор МУП «Водоканал» Сочи Сергей Винарский, ранее осужденный за превышение должностных полномочий, стал фигурантом двух новых уголовных дел по той же статье. В июне Винарский был осужден на 1 год и 5 месяцев лишения свободы за то, что бесплатно подключил многоквартирный дом к сетям.

Теперь следователям стало известно, что директор водоканала без согласования с администрацией заключил «экономически необоснованный договор с коммерческой организацией на оказание услуг по хранению имущества предприятия».

- Это привело к оплате услуг на сумму свыше 500 тысяч рублей и возникновению кредиторской задолженности в размере более 55 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе СК. - Действия обвиняемого повлекли для предприятия тяжкие последствия.

Вместе с тем Винарский допустил безвозмездное заключение договоров с потребителями в 2017-м году, из-за чего предприятие не получило более двух миллионов рублей.

А в сентябре 2018-го года руководитель водоканала не стал пользоваться услугами штатных сотрудников правового управления и заключил договоры оказания юридических услуг со сторонними организациями на 9 миллионов рублей.

- Фигуранту предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СК России.

ДОСЬЕ КП

Сергей Винарский родился в Киеве 16 мая 1960 года, где окончил индустриальный техникум. После этого учился в Братском индустриальном институте. С 1987 по 2012 годы работал в «Иркутскэнерго», с 2012 года – генеральный директор водоканала в Иркутске, с 2016-го - в Саратове, затем перешел на работу в Сочи.

Сергей Винарский был задержан правоохранителями в Сочи в октябре 2018-го в один день с директором департамента архитектуры курорта Владимира Малова и вице-мэром Иваном Бомбергером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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