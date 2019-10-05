Владелец «Кубанских деликатесов» рассказал подробности рейдерского захвата завода

Один из совладельцев завода «Кубанские деликатесы», 53-летний Владимир Скрипка, подтвердил рейдерский захват предприятия. Спустя сутки после вооруженного конфликта на проходной он рассказал подробности произошедшего ЧП. Напомним, утром 4 октября к «Кубанским деликатесам» на четырех машинах приехали люди с огнестрельным оружием. Ворвавшись в здание предприятия, они открыли стрельбу и попыталась взять завод под свой контроль. Пулевые ранения получили трое охранников.

- Мне принадлежит 50% доли завода по производству плодоовошных консервов «Кубанские деликатесы». Я сам строил и поднимал это предприятие! - сказал Владимир Скрипка. - После смерти в июне 2019 года моего партнера и товарища Ивана Радченко, с которым мы на протяжении 15 лет сотрудничали и договоравилась по всем вопросам, начали разворачиваться следующие события.

Владимир Скрипка.

Управление на заводе, по словам Владимира Скрипки, захватила оффшорная компания «Ранд», были украдены уставные и финансовые документы.

- Против меня, моего сына и моего брата были состряпаны уголовные дела, - уверяет Скрипка. - В эти же дни мне поступило предложение за бесценок отдать мою долю завода потенциальному наследнику - младшему сыну моего покойного партнера.

После этого, по словам совладельца, доступ на завод для него закрыли, на предприятии выставили охрану.

Местные жители уверены, что у нападавших был и дробовик, но официально эту информацию не подтверждают.

- Директор завода Федоров, его заместитель Дуболазов выстроили схемы по обслуживанию заказов «Ранд», прекратив выплаты по кредиту банккам и всячески задерживая денежные средства других заказчиков, - добавляет Владимир Скрипка. - Опасаясь за свою жизнь и безопасность моей семьи, я передал управление своей доли доверительному упрпавляющему. Вчера директор, юрист и специалисты общества, осуществляющего доверительное управление, пришли на предприятие.

Пока они знакомились с людьми и осматривали оборудование, кто-то из руководства вызвал вооруженных огнестрельным оружием охранников.

- На видео с камер наблюдения видно, как человек подъезжает к закрытым воротам и начинает беспорядочную стрельбу из винтовки по ничего неподозревающим людям. Были ранены три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Это то, что произошло на самом деле и тому есть подтверждение - видео, записанное на камеру, - продолжает Владимир Скрипка.

Вооруженный конфликт на проходной завода "Кубанские деликатесы".

Также, по словам Владимира Скрипки, задержали не стрелка, а пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что после вооруженного нападения на «Кубанские деликатесы» возбуждены три уголовных дела.

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